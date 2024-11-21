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Лига наций
21 ноября 2024, 07:47 | Обновлено 21 ноября 2024, 07:48
1285
0

«Поиздевались». Луческу отреагировал на решение УЕФА по матчу Лиги наций

Мирча Луческу считает правильным решение УЕФА

21 ноября 2024, 07:47 | Обновлено 21 ноября 2024, 07:48
1285
0
«Поиздевались». Луческу отреагировал на решение УЕФА по матчу Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал решение УЕФА относительно матча Лиги наций со сборной Косово, согласно которому национальная команда Румынии одержала техническую победу в матче Лиги наций.

«То, как они себя вели, в каком состоянии оставили раздевалку – это ненормально. Я уважаю игроков, но они тоже должны были уважать идею спорта. Это нормально, другое решение принять было нельзя. Любая команда, покидающая поле, демонстрирует неуважение к фэйр-плей.

Это политическое решение, чтобы никого не огорчать. С тех пор я говорил, что так будет. Вы не должны поощрять это. Позже другая команда может сделать то же самое. К сожалению, так сложилось.

Болельщики должны быть частью футбольной команды, они должны поддерживать команду. Как я должен чувствовать себя как тренер сборной, которая будет играть на пустом стадионе? Думаю, это большая потеря.

Одна команда поиздевалась над нами и заставила сидеть на морозе час, потому что они не хотели доиграть две минуты. Они думали, что могут получить от этого положительный результат. Где был расизм? Многие лжи, их не были обижены. Поведение было прекрасным», – сказал Луческу.

Таким образом сборная Румынии завершила групповой этап с 18 очками после шести матчей. Косово, имея 12 очков, заняло вторую позицию.

Напомним, в компенсированное время матча при счете 0:0 сборная Косово покинула поле, из-за чего игра была прервана.

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Мирча Луческу Лига наций сборная Косова по футболу сборная Румынии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Digisport.ro
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