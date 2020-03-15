Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 0:0

Дмитрий Иванисеня (14), Владислав Кочергин (34), Ловро Цвек (59) – Жуниор Мораес (52)

«Заря»: Заури Махарадзе, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев (Ловро Цвек, 46), Дмитрий Хомченовский, Владислав Кабаев

Запас: Никола Василь, Никита Каменюка, Игорь Чайковский, Андрейс Циганикс, Михаил Перович, Артем Громов

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Ромеро Марлос (Тете, 67), Тайсон, Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко, 67), Жуниор Мораес

Запас: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Дентиньо, Даниил Сикан

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

72 мин. Хочолава грубо ошибся, скидывая мяч голкиперу, и Кабаев мог использовать момент, но Трубин в падении исправил оплошность партнера!

71 мин. Коваленко из хорошей позиции из пределов штрафной пробил намного выше ворот!

70 мин. Горняки контролируют мяч.

67 мин. Две замені у Шахтера. Вместо Коноплянки на поле вышел Коваленко, вместо Марлоса - Тете.

66 мин. Громов нарушил правила на половине поля Шахтера.

65 мин. Игра идет в центре поля.

63 мин. Оффсайд у Кабаева.

61 мин. Матвиенко прострелил с левого фланга, и защитники Зари перехватили мяч.

59 мин. Цвек грубо сыграл против Мораеса.

59 мин. Цвек пробил из-за пределов штрафной, и Трубин в падении поймал мяч.

57 мин. Матвиенко навесил с левого фланга, и Майкон головой пробил віше ворот!

55 мин. Коноплянка слева вошел в штрафную Зари и нанес удар - Махарадзе отбил мяч!

52 мин. Мораес отмахнулся от Цвека.

51 мин. МОМЕНТИЩЕ! После наброса от партнера Громов с линии вратарской головой не попал в ворота!

49 мин. Вынужденная замена у Зари. Вместо Хомченовского на поле вышел Громов.

47 мин. Иванисеня из хорошей позиции перед штрафной Шахтера пробил неточно.

46 мин. МОМЕНТ! Мораес бил из центра штрафной, и Махарадзе в падении перевел мяч на угловой!

46 мин. Замена у Зари. Вместо Леднева на поле вышел Цвек.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Ледневу оказывают медицинскую помощь.

42 мин. Кабаев нанес обводящий удар с линии штрафной, и Трубин в падении поймал мяч.

41 мин. После скидки от Тымчика Кабаев из правого угла штрафной Шахтера пробил неточно.

39 мин. Неудачная атака Зари.

36 мин. Кабаев навесил из правого угла штрафной, и Майкон выбил мяч.

34 мин. Кочергин сзади по ноге зацепил Додо.

34 мин. Оффсайд у Кочергина.

32 мин. Неудачная атака Шахтера.

30 мин. Кривцов нарушил правила на половине поля Зари.

29 мин. После прострела Михайличенко с левого фланга Кабаев пробил несильно в руки Трубину.

26 мин. Матвиенко на скорости слева ворвался в штрафную Зари и прострелил мимо выбежавшего навстречу Махарадзе - защитник луганчан выбил мяч на угловой.

25 мин. Михайличенко нарушил правила в центре поля.

24 мин. Иванисеня с дальней дистанции низом пробил в руки Трубину.

23 мин. Леднев навесил со штрафного с правого фланга, и Хочолава выбил мяч.

21 мин. УХ! После навеса с углового Махарадзе промахнулся по мячу, и луганчанам повезло, что никто из горняков не переправил мяч в ворота!

20 мин. Михайличенко заблокировал прострел Додо из правого угла штрафной.

18 мин. Коноплянка пробил низом из левого угла штрафной, и Махарадзе в падении поймал мяч.

18 мин. Кочергин слева ворвался в штрафную Шахтера, но не сумел протолкнуть мяч партнеру.

17 мин. Игра идет в центре поля.

14 мин. Иванисеня задержал Тайсона и сорвал атаку Шахтера.

14 мин. ОПАСНО! Трубин заблокировал удар Юрченко с угла вратарской!

13 мин. Тымчик неточно прострелил с правого фланга.

11 мин. Коноплянка из левого угла штрафной Зари пробил очень неточно.

9 мин. Луганчане активно прессингуют соперников.

6 мин. Кочергин пробил из-за пределов штрафной, отправив в нокдаун Кривцова.

4 мин. Горняки больше владеют мячом в начале поединка.

2 мин. Неудачная атака Шахтера.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 15-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором встретятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 14:00.

Начало второго тура украинского чемпионата обещает быть напряженным, несмотря на необходимость проводить матчи при пустых трибунах. В Запорожье направляющийся к очередному чемпионству донецкий клуб будет противостоять «Заре», которая ожесточенно борется за «серебряные» медали. «Горняки» подошли к ответственному поединку с хорошим настроением, ведь в минувший четверг команда Луиша Каштру одержала выездную победу над «Вольфсбургом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В первом круге «горняки» дважды одолели «Зарю». Особенно запомнилась драматичная встреча в Харькове, которая завершилась победой «Шахтера» со счетом 4:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер».