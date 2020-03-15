Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
«Заря» – «Шахтер» – 0:0
Дмитрий Иванисеня (14), Владислав Кочергин (34), Ловро Цвек (59) – Жуниор Мораес (52)
«Заря»: Заури Махарадзе, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев (Ловро Цвек, 46), Дмитрий Хомченовский, Владислав Кабаев
Запас: Никола Василь, Никита Каменюка, Игорь Чайковский, Андрейс Циганикс, Михаил Перович, Артем Громов
«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Ромеро Марлос (Тете, 67), Тайсон, Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко, 67), Жуниор Мораес
Запас: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Дентиньо, Даниил Сикан
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)
72 мин. Хочолава грубо ошибся, скидывая мяч голкиперу, и Кабаев мог использовать момент, но Трубин в падении исправил оплошность партнера!
71 мин. Коваленко из хорошей позиции из пределов штрафной пробил намного выше ворот!
70 мин. Горняки контролируют мяч.
67 мин. Две замені у Шахтера. Вместо Коноплянки на поле вышел Коваленко, вместо Марлоса - Тете.
66 мин. Громов нарушил правила на половине поля Шахтера.
65 мин. Игра идет в центре поля.
63 мин. Оффсайд у Кабаева.
61 мин. Матвиенко прострелил с левого фланга, и защитники Зари перехватили мяч.
59 мин. Цвек грубо сыграл против Мораеса.
59 мин. Цвек пробил из-за пределов штрафной, и Трубин в падении поймал мяч.
57 мин. Матвиенко навесил с левого фланга, и Майкон головой пробил віше ворот!
55 мин. Коноплянка слева вошел в штрафную Зари и нанес удар - Махарадзе отбил мяч!
52 мин. Мораес отмахнулся от Цвека.
51 мин. МОМЕНТИЩЕ! После наброса от партнера Громов с линии вратарской головой не попал в ворота!
49 мин. Вынужденная замена у Зари. Вместо Хомченовского на поле вышел Громов.
47 мин. Иванисеня из хорошей позиции перед штрафной Шахтера пробил неточно.
46 мин. МОМЕНТ! Мораес бил из центра штрафной, и Махарадзе в падении перевел мяч на угловой!
46 мин. Замена у Зари. Вместо Леднева на поле вышел Цвек.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Ледневу оказывают медицинскую помощь.
42 мин. Кабаев нанес обводящий удар с линии штрафной, и Трубин в падении поймал мяч.
41 мин. После скидки от Тымчика Кабаев из правого угла штрафной Шахтера пробил неточно.
39 мин. Неудачная атака Зари.
36 мин. Кабаев навесил из правого угла штрафной, и Майкон выбил мяч.
34 мин. Кочергин сзади по ноге зацепил Додо.
34 мин. Оффсайд у Кочергина.
32 мин. Неудачная атака Шахтера.
30 мин. Кривцов нарушил правила на половине поля Зари.
29 мин. После прострела Михайличенко с левого фланга Кабаев пробил несильно в руки Трубину.
26 мин. Матвиенко на скорости слева ворвался в штрафную Зари и прострелил мимо выбежавшего навстречу Махарадзе - защитник луганчан выбил мяч на угловой.
25 мин. Михайличенко нарушил правила в центре поля.
24 мин. Иванисеня с дальней дистанции низом пробил в руки Трубину.
23 мин. Леднев навесил со штрафного с правого фланга, и Хочолава выбил мяч.
21 мин. УХ! После навеса с углового Махарадзе промахнулся по мячу, и луганчанам повезло, что никто из горняков не переправил мяч в ворота!
20 мин. Михайличенко заблокировал прострел Додо из правого угла штрафной.
18 мин. Коноплянка пробил низом из левого угла штрафной, и Махарадзе в падении поймал мяч.
18 мин. Кочергин слева ворвался в штрафную Шахтера, но не сумел протолкнуть мяч партнеру.
17 мин. Игра идет в центре поля.
14 мин. Иванисеня задержал Тайсона и сорвал атаку Шахтера.
14 мин. ОПАСНО! Трубин заблокировал удар Юрченко с угла вратарской!
13 мин. Тымчик неточно прострелил с правого фланга.
11 мин. Коноплянка из левого угла штрафной Зари пробил очень неточно.
9 мин. Луганчане активно прессингуют соперников.
6 мин. Кочергин пробил из-за пределов штрафной, отправив в нокдаун Кривцова.
4 мин. Горняки больше владеют мячом в начале поединка.
2 мин. Неудачная атака Шахтера.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В воскресенье, 15-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором встретятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 14:00.
Начало второго тура украинского чемпионата обещает быть напряженным, несмотря на необходимость проводить матчи при пустых трибунах. В Запорожье направляющийся к очередному чемпионству донецкий клуб будет противостоять «Заре», которая ожесточенно борется за «серебряные» медали. «Горняки» подошли к ответственному поединку с хорошим настроением, ведь в минувший четверг команда Луиша Каштру одержала выездную победу над «Вольфсбургом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В первом круге «горняки» дважды одолели «Зарю». Особенно запомнилась драматичная встреча в Харькове, которая завершилась победой «Шахтера» со счетом 4:3.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер».
Источник — Sport.ua
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Заря молодцы.
Заря молодцы.
Заря молодцы.
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