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15.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Думаю, что нужно сделать паузу в чемпионате»

Наставник «Зари» высказался о ситуации с пандемией коронавируса

  • 15.03.2020 16:55
  • 3098 просмотров
  • 2 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Думаю, что нужно сделать паузу в чемпионате»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Шахтером» (1:0), а также заявил, что стоит приостановить чемпионат из-за коронавируса.

- Мы первый раз играли без болельщиков. Это накладывает негативный отпечаток. Когда ты играешь дома и видишь, что трибуны живут и поддерживают твою команду, от этого всегда легче.

Но сейчас, те события, которые происходят во всём мире, накладывают отпечаток. Если сейчас будет пауза и мы понимаем, что чемпионат не заканчивается, то готовимся дальше. Подождём вторника.

Те подсказки, которые тренер иногда выкрикивает, сегодня доходили до игроков, так как слышно было всё. Резюмируя, скажу, что мы готовы ко всему. К паузе или приостановке чемпионата. Но сегодня мы рады, что обыграли «Шахтёр». Не каждый раз обыгрываешь эту команду. Мы дважды в первой части играли и, при хорошей игре, дважды уступили. Сегодня нам удалось победить и вся борьба ещё впереди. Готовимся с позитивом. Такие игры добавляют уверенности на будущее. Сегодня нам действительно улыбнулось счастье обыграть такую команду, как «Шахтёр».

- Насколько раскрывается душа команды, когда мы играем с такими сильными соперниками, которые и сами играют, и нам дают играть?
- Мы у них учимся и проводим хорошие игры. Из этих игр мы больше берём позитива и больше развиваемся.

- Какое у вас видение дальнейшей ситуации?
- Я думаю, что нужно сделать паузу. Давайте успокоимся, а потом все вместе с болельщиками наиграемся в футбол. Будем радоваться футболу, а не переживать за то, что сейчас происходит в мире. Лучше сделать паузу и дождаться того момента, когда все вместе будем радоваться спорту. Вся борьба ещё впереди. Мы с понятием отнесёмся к любому предстоящему решению и ждём вторника.

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Источник — ФК Заря

(26 голосов)

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Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 15.03.2020 18:22
    0
    Если говорить о спортивной составляющей, то Скрипник и команда - молодцы! Командный прогресс, как и прогресс отдельных игроков, - очевиден.
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    VVO
      VVO, 15.03.2020 17:12
    +1
    Відверто кажучи набридли уже ці спекуляції з приводу відсутності вболівальників на тртбунах, можна подумати так зазвичай збирається 10-15 тисяч, а тут раптом стало порожньо.
    P. S. Якщо й потрібно було завершувати чемріонат то саме після першого етапу, а не розпочинати новий.
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    VVO
      VVO, 15.03.2020 17:12
    +1
    Відверто кажучи набридли уже ці спекуляції з приводу відсутності вболівальників на тртбунах, можна подумати так зазвичай збирається 10-15 тисяч, а тут раптом стало порожньо.
    P. S. Якщо й потрібно було завершувати чемріонат то саме після першого етапу, а не розпочинати новий.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 15.03.2020 18:22
    0
    Если говорить о спортивной составляющей, то Скрипник и команда - молодцы! Командный прогресс, как и прогресс отдельных игроков, - очевиден.
    Ссылка
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