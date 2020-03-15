23-й тур
Заря
1:0
Шахтер Донецк
15.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Шахтер – 1:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 15.03.2020 13:58
  • 14696 просмотров
  • 51 комментарий
Заря – Шахтер – 1:0. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 1:0

Богдан Михайличенко (84)

Дмитрий Иванисеня (14), Владислав Кочергин (34), Ловро Цвек (59), Богдан Михайличенко (74) – Жуниор Мораес (52)

«Заря»: Заури Махарадзе, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев (Ловро Цвек, 46), Дмитрий Хомченовский (Артем Громов, 49), Владислав Кабаев (Михайло Перович, 88)

Запас: Никола Василь, Никита Каменюка, Игорь Чайковский, Андрейс Циганикс

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Майкон, Алан Патрик (Даниил Сикан, 87), Ромеро Марлос (Тете, 67), Тайсон, Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко, 67), Жуниор Мораес

Запас: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Дентиньо.

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

________________________________________________________________________________________________________________________

Оценки Sport.ua за матч «Заря» – «Шахтер» – 1:0:

 

  

Замены «Зари»: Ловро Цвек - 6,0; Артем Громов - 6,0; Михайло Перович - б/о.

Замены «Шахтера»: Виктор Коваленко - 5,5; Тете - 5,0; Даниил Сикан - б/о.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Луганчане тянут время.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

90 мин. ОПАСНО! После передачи Тайсона с левого фланга Майкон из центра штрафной пробил рядом со штангой!

89 мин. МОМЕНТ! После навеса с фланга Трубин выбил мяч на Громова, который пробил мимо голкипера. Свою команду выручил Матвиенко, оказавшийся на линии ворот.

88 мин. Замена у Зари. Вместо Кабаева на поле вышел Перович.

87 мин. Замена у Шахтера. Вместо Патрика на поле вышел Сикан.

84 мин. ГООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После навеса с углового Хочолава выбил мяч в центр штрафной, и набежавший Михайличенко с лёта расстрелял ворота мощнейшим ударом!

82 мин. Луганчане контролируют мяч.

80 мин. Михайличенко со штрафного пробил в стенку.

77 мин. Игра идет в центре поля.

74 мин. Михайличенко грубо сыграл против Тете.

74 мин. ОПАСНО! После вертикальной передачи в штрафную Шахтера Кабаев пробил именно в то место, где стоял Трубин!

72 мин. Хочолава грубо ошибся, скидывая мяч голкиперу, и Кабаев мог использовать момент, но Трубин в падении исправил оплошность партнера!

71 мин. Коваленко из хорошей позиции из пределов штрафной пробил намного выше ворот!

70 мин. Горняки контролируют мяч.

67 мин. Две замены у Шахтера. Вместо Коноплянки на поле вышел Коваленко, вместо Марлоса - Тете.

66 мин. Громов нарушил правила на половине поля Шахтера.

65 мин. Игра идет в центре поля.

63 мин. Оффсайд у Кабаева.

61 мин. Матвиенко прострелил с левого фланга, и защитники Зари перехватили мяч.

59 мин. Цвек грубо сыграл против Мораеса.

59 мин. Цвек пробил из-за пределов штрафной, и Трубин в падении поймал мяч.

57 мин. Матвиенко навесил с левого фланга, и Майкон головой пробил віше ворот!

55 мин. Коноплянка слева вошел в штрафную Зари и нанес удар - Махарадзе отбил мяч!

52 мин. Мораес отмахнулся от Цвека.

51 мин. МОМЕНТИЩЕ! После наброса от партнера Громов с линии вратарской головой не попал в ворота!

49 мин. Вынужденная замена у Зари. Вместо Хомченовского на поле вышел Громов.

47 мин. Иванисеня из хорошей позиции перед штрафной Шахтера пробил неточно.

46 мин. МОМЕНТ! Мораес бил из центра штрафной, и Махарадзе в падении перевел мяч на угловой!

46 мин. Замена у Зари. Вместо Леднева на поле вышел Цвек.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Ледневу оказывают медицинскую помощь.

42 мин. Кабаев нанес обводящий удар с линии штрафной, и Трубин в падении поймал мяч.

41 мин. После скидки от Тымчика Кабаев из правого угла штрафной Шахтера пробил неточно.

39 мин. Неудачная атака Зари.

36 мин. Кабаев навесил из правого угла штрафной, и Майкон выбил мяч.

34 мин. Кочергин сзади по ноге зацепил Додо.

34 мин. Оффсайд у Кочергина.

32 мин. Неудачная атака Шахтера.

30 мин. Кривцов нарушил правила на половине поля Зари.

29 мин. После прострела Михайличенко с левого фланга Кабаев пробил несильно в руки Трубину.

26 мин. Матвиенко на скорости слева ворвался в штрафную Зари и прострелил мимо выбежавшего навстречу Махарадзе - защитник луганчан выбил мяч на угловой.

25 мин. Михайличенко нарушил правила в центре поля.

24 мин. Иванисеня с дальней дистанции низом пробил в руки Трубину.

23 мин. Леднев навесил со штрафного с правого фланга, и Хочолава выбил мяч.

21 мин. УХ! После навеса с углового Махарадзе промахнулся по мячу, и луганчанам повезло, что никто из горняков не переправил мяч в ворота!

20 мин. Михайличенко заблокировал прострел Додо из правого угла штрафной.

18 мин. Коноплянка пробил низом из левого угла штрафной, и Махарадзе в падении поймал мяч.

18 мин. Кочергин слева ворвался в штрафную Шахтера, но не сумел протолкнуть мяч партнеру.

17 мин. Игра идет в центре поля.

14 мин. Иванисеня задержал Тайсона и сорвал атаку Шахтера.

14 мин. ОПАСНО! Трубин заблокировал удар Юрченко с угла вратарской!

13 мин. Тымчик неточно прострелил с правого фланга.

11 мин. Коноплянка из левого угла штрафной Зари пробил очень неточно.

9 мин. Луганчане активно прессингуют соперников.

6 мин. Кочергин пробил из-за пределов штрафной, отправив в нокдаун Кривцова.

4 мин. Горняки больше владеют мячом в начале поединка.

2 мин. Неудачная атака Шахтера.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 15-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором встретятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 14:00.

Начало второго тура украинского чемпионата обещает быть напряженным, несмотря на необходимость проводить матчи при пустых трибунах. В Запорожье направляющийся к очередному чемпионству донецкий клуб будет противостоять «Заре», которая ожесточенно борется за «серебряные» медали. «Горняки» подошли к ответственному поединку с хорошим настроением, ведь в минувший четверг команда Луиша Каштру одержала выездную победу над «Вольфсбургом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В первом круге «горняки» дважды одолели «Зарю». Особенно запомнилась драматичная встреча в Харькове, которая завершилась победой «Шахтера» со счетом 4:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 16:24
    -1
    Alex_Romanov, 15.03.2020 16:02
    Ты на мой комент про божественно и недосягаемый Шахтёр намекаешь??)) Так я за Зарю и болел в этом матче, умник а вот хуже от этого результата только для Динамо и его холуев, которые конкурируют с Зарёй.
    Динамо, как Свитолина: дрючит сильных, проигрывает слабым. Слабые остались в другой части. Посмотрим, что ты запоешь после двух поражений Шахтера от Динамо
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 16:20
    -1
    © УАФ– М а ф і я! , 15.03.2020 16:00
    Вот только Шахтеру от этого поражения ни холодно ни жарко. Горьняки уже чемпионы
    Во второй части чемпионата каждая команда сыграет по 10 матчей, т.е. может потерять 30 очков. Так что Шахтеру не то что первое, ему и второе не гарантировано.
    Ссылка
    Vadim-77
      Vadim-77, 15.03.2020 16:14
    0
    Заря КРАСАВЦЫ !!!! С заслуженной победой !!!!
    .
    https://t.me/fczarya Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 16:02
    +1
    SportsMan, 15.03.2020 15:55
    Ой, люди, гля-гля, божественный и недосягаемый обосрался
    Ты на мой комент про божественно и недосягаемый Шахтёр намекаешь??)) Так я за Зарю и болел в этом матче, умник а вот хуже от этого результата только для Динамо и его холуев, которые конкурируют с Зарёй.
    Ссылка
    electron440v60hz
      electron440v60hz, 15.03.2020 16:02
    +3
    теперь Десне нужно поставить жидов на 3 место!! вперед Десна!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.03.2020 16:00
    +2
    SportsMan, 15.03.2020 15:55
    Ой, люди, гля-гля, божественный и недосягаемый обосрался
    Вот только Шахтеру от этого поражения ни холодно ни жарко. Горьняки уже чемпионы
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 15.03.2020 15:56
    -3
    SportsMan, 15.03.2020 15:55
    Ой, люди, гля-гля, божественный и недосягаемый обосрался
    ну зачем так,просто жидко обкакался)))
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 15:55
    0
    Ой, люди, гля-гля, божественный и недосягаемый обосрался
    Ссылка
    Сергей Двореченец
    online
      Сергей Двореченец, 15.03.2020 15:55
    +5
    Зорю з перемогою, вони заслужили. Гол зорі - це саме гол Зорі, а не помилка Шахтаря. Якби не Трубін, Шахтар програв би з більшим рахунком. Зорі респект!!
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 15.03.2020 15:54
    0
    Это просто праздник какой-то(https://www.youtube.com/watch?v=tC8d3roRSO4)
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 15:53
    -3
    Заря заслужила на лч. А фаны ДК сами должны понимать что не занятие 2 места будет им только к лучшему. Ибо с Михой ловить дальше нечего.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 15:53
    +1
    Иван и Сеня - у Зари на одного всё время больше с этим мастер-бластером
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 15:52
    -1
    Trasher311987, 15.03.2020 15:42
    Ееееее кроты на сраке. Бодя влупил
    Епать ты слабоумный
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.03.2020 15:52
    +4
    Нельзя не восхищаться игрой Зари. Скромная команда, со скромным бюджетом, а играет в очень качественный футбол. Это видно не только по сегодняшнему матчу, но и по сезону в целом. Вот что значит, когда у команды есть нормальный тренер с мозгами, а не физручила из средней школы
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 15:48
    +1
    Снег пошёл
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 15:47
    +1
    SportsMan, 15.03.2020 15:28
    Конечно. Динамо достойно первого места
    Так почему не на первом?))
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 15:47
    +6
    Заря подрезает совам крылья. Шахте по барабану. А мечты Динамо оторваться на стадии провала
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 15.03.2020 15:47
    -3
    Слава Киевской Руси! Братья Суркисы соси! Теперь осталось Десне чпокнуть дирявых и можно чемпионат заканчивать!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2020 15:46
    -2
    Повезло
    Ссылка
    Predator
      Predator, 15.03.2020 15:45
    +1
    SportsMan, 15.03.2020 15:28
    Конечно. Динамо достойно первого места
    с такой игрой дыряво достойно первого места с конца
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 15:47
    +6
    Заря подрезает совам крылья. Шахте по барабану. А мечты Динамо оторваться на стадии провала
    Ссылка
    Сергей Двореченец
    online
      Сергей Двореченец, 15.03.2020 15:55
    +5
    Зорю з перемогою, вони заслужили. Гол зорі - це саме гол Зорі, а не помилка Шахтаря. Якби не Трубін, Шахтар програв би з більшим рахунком. Зорі респект!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.03.2020 15:52
    +4
    Нельзя не восхищаться игрой Зари. Скромная команда, со скромным бюджетом, а играет в очень качественный футбол. Это видно не только по сегодняшнему матчу, но и по сезону в целом. Вот что значит, когда у команды есть нормальный тренер с мозгами, а не физручила из средней школы
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 15:44
    +4
    Вот это лупанул! Кто тут Бразилия?
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 15:43
    +4
    Ай, маладэц!!!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 15:28
    +4
    Шо Конопленко, шо Коваленко... 2 валенка - пара Конопля деградировал после Сербии конкретно. Никакой.
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 15.03.2020 14:15
    +4
    Только Заря！Только победа！
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 13:49
    +4
    Всем донецком за Зарю!
    Ссылка
    electron440v60hz
      electron440v60hz, 15.03.2020 16:02
    +3
    теперь Десне нужно поставить жидов на 3 место!! вперед Десна!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2020 15:42
    +3
    Ееееее кроты на сраке. Бодя влупил
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.03.2020 16:00
    +2
    SportsMan, 15.03.2020 15:55
    Ой, люди, гля-гля, божественный и недосягаемый обосрался
    Вот только Шахтеру от этого поражения ни холодно ни жарко. Горьняки уже чемпионы
    Ссылка
    анDрей
      анDрей, 15.03.2020 15:45
    +2
    каваленку в арендуполь
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 15.03.2020 14:30
    +2
    Хотілось щоб зоря була на 2 місці
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 15.03.2020 10:45
    +2
    2-2
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 16:02
    +1
    SportsMan, 15.03.2020 15:55
    Ой, люди, гля-гля, божественный и недосягаемый обосрался
    Ты на мой комент про божественно и недосягаемый Шахтёр намекаешь??)) Так я за Зарю и болел в этом матче, умник а вот хуже от этого результата только для Динамо и его холуев, которые конкурируют с Зарёй.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 15:53
    +1
    Иван и Сеня - у Зари на одного всё время больше с этим мастер-бластером
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 15:48
    +1
    Снег пошёл
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 15:47
    +1
    SportsMan, 15.03.2020 15:28
    Конечно. Динамо достойно первого места
    Так почему не на первом?))
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 15.03.2020 15:45
    +1
    SportsMan, 15.03.2020 15:28
    Конечно. Динамо достойно первого места
    с такой игрой дыряво достойно первого места с конца
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 14:05
    +1
    sidor brens, 15.03.2020 13:32
    Зачем текстовая, если УНИАН показывает))
    Что-бы жека читал))
    Ссылка
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