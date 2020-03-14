23-й тур
Заря
:
Шахтер Донецк
15.03.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Заря - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В центральном матче тура в Запорожье сыграют одни из главных претендентов на награды

  • 14.03.2020 14:31
  • 417 просмотров
  • 0 комментариев
Заря - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер

Второй этап украинской Премьер-Лиги в первой шестерке сразу же стартует интригующим противостоянием команд, стремящихся к медалям чемпионата - луганской «Зари» и донецкого «Шахтера». Несмотря на то, что разрыв между ними в турнирной таблице составляет 16 очков, соперники, конечно же, будут ставить перед собой конкретные задачи и стремиться только к победе. 

Ведь, наверняка, многим болельщикам памятен поединок седьмого тура нынешнего сезона, который проходил 14 сентября в Харькове на стадионе «Металлист». Тогда обе  команды устроили яркое футбольное представление с обилием красивых комбинаций и забитых мячей. Та игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Шахтера» (голы у победителей забили Жуниор Мораес - 2, Тайсон и Марлос, а у «Зари» - Юрченко, Кочергин и Леднев). И во втором круге 14 декабря в Запорожье матч получился очень интересным, в котором подопечные Луиша Каштру снова добились минимальной победы, но с результатом 2:1. На этот раз у горняков отличились Жуниор Мораес и Марлос (с пенальти), а у луганчан снова забил Леднев. 

В общем, тренерский штаб «Зари» во главе с Виктором Скрипником, уже доказал, что умеет качественно готовиться ко встречам с «Шахтером» и, скорее всего, попробует снова чем-то удивить соперников. Тем более, зная о том, что донецкие футболисты в прошедший четверг провели непростой матч 1/8 финала Лиги Европы в Германии. И именно этот фактор может стать определяющим для итогового результата.  

К примеру, всем известно, что у горняков гораздо большая и качественная скамейка запасных и осенью «Шахтер» пользовался ротацией состава, можно сказать, почти безболезненно. А вот после зимнего перерыва в промежутках между поединками Лиги Европы у действующего чемпиона страны стали возникать определенные трудности. Так, после ответного матча с «Бенфикой» дончане потерпели первое поражение в сезоне (в Полтаве от «Ворсклы» 0:1), а перед поездкой в Вольфсбург в игре с «Колосом» при счете 3:3 Жуниор Мораес забил решающий гол лишь незадолго до финального свистка. Так что Луишу Каштру и его помощникам предстоит непростая задача выбрать оптимальный состав на игру с «Зарей» для достижения положительного результата. 

Матч «Заря» - «Шахтер» доверено обслуживать судейской бригаде во главе с харьковчанином Анатолием Абдулой. Сразу отметим, что работать они будут без системы VAR, а значит цена ошибки арбитра здесь возрастает. И еще. В этом сезоне при судействе Абдулы горняки на выезде обыграли «Александрию» 3:1 и потеряли два очка в Мариуполе, сыграв вничью 1:1 с хозяевами поля. Что касается «Зари», то она в гостях победила «Динамо» 2:1. 

Ориентировочные составы: 

«Заря»: Махарадзе, Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Кабаев, Иванисеня, Цвек, Кочергин, Леднев, Громов, Перович.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Жуниор Мораес.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

15 марта, воскресенье

«Заря» — «Шахтер»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
ЗАРЯ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:1

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности