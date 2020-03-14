Второй этап украинской Премьер-Лиги в первой шестерке сразу же стартует интригующим противостоянием команд, стремящихся к медалям чемпионата - луганской «Зари» и донецкого «Шахтера». Несмотря на то, что разрыв между ними в турнирной таблице составляет 16 очков, соперники, конечно же, будут ставить перед собой конкретные задачи и стремиться только к победе.

Ведь, наверняка, многим болельщикам памятен поединок седьмого тура нынешнего сезона, который проходил 14 сентября в Харькове на стадионе «Металлист». Тогда обе команды устроили яркое футбольное представление с обилием красивых комбинаций и забитых мячей. Та игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Шахтера» (голы у победителей забили Жуниор Мораес - 2, Тайсон и Марлос, а у «Зари» - Юрченко, Кочергин и Леднев). И во втором круге 14 декабря в Запорожье матч получился очень интересным, в котором подопечные Луиша Каштру снова добились минимальной победы, но с результатом 2:1. На этот раз у горняков отличились Жуниор Мораес и Марлос (с пенальти), а у луганчан снова забил Леднев.

В общем, тренерский штаб «Зари» во главе с Виктором Скрипником, уже доказал, что умеет качественно готовиться ко встречам с «Шахтером» и, скорее всего, попробует снова чем-то удивить соперников. Тем более, зная о том, что донецкие футболисты в прошедший четверг провели непростой матч 1/8 финала Лиги Европы в Германии. И именно этот фактор может стать определяющим для итогового результата.

К примеру, всем известно, что у горняков гораздо большая и качественная скамейка запасных и осенью «Шахтер» пользовался ротацией состава, можно сказать, почти безболезненно. А вот после зимнего перерыва в промежутках между поединками Лиги Европы у действующего чемпиона страны стали возникать определенные трудности. Так, после ответного матча с «Бенфикой» дончане потерпели первое поражение в сезоне (в Полтаве от «Ворсклы» 0:1), а перед поездкой в Вольфсбург в игре с «Колосом» при счете 3:3 Жуниор Мораес забил решающий гол лишь незадолго до финального свистка. Так что Луишу Каштру и его помощникам предстоит непростая задача выбрать оптимальный состав на игру с «Зарей» для достижения положительного результата.

Матч «Заря» - «Шахтер» доверено обслуживать судейской бригаде во главе с харьковчанином Анатолием Абдулой. Сразу отметим, что работать они будут без системы VAR, а значит цена ошибки арбитра здесь возрастает. И еще. В этом сезоне при судействе Абдулы горняки на выезде обыграли «Александрию» 3:1 и потеряли два очка в Мариуполе, сыграв вничью 1:1 с хозяевами поля. Что касается «Зари», то она в гостях победила «Динамо» 2:1.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Махарадзе, Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Кабаев, Иванисеня, Цвек, Кочергин, Леднев, Громов, Перович.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Жуниор Мораес.

15 марта, воскресенье