В поединке 23-го тура чемпионата Украины по футболу луганская «Заря» дома обыграла донецкий «Шахтер» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Заря» — «Шахтер» — 1:0
Гол: Богдан Михайличенко, 84
Обзор матча
1:0, Богдан Михайличенко, 84
Лучшие моменты матча Заря - Шахтер Донецк
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Михайличенко (Заря).
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Источник — YouTube
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