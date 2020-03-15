23-й тур
Заря
1:0
Шахтер Донецк
15.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря — Шахтер — 1:0. Видео гола и обзор матча

Луганская команда обыграла «горняков» благодаря голу Богдана Михайличенко

  • 15.03.2020 16:08
  • 3037 просмотров
  • 1 комментарий
Заря — Шахтер — 1:0. Видео гола и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В поединке 23-го тура чемпионата Украины по футболу луганская «Заря» дома обыграла донецкий «Шахтер» со счетом 1:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Заря» — «Шахтер» — 1:0
Гол: Богдан Михайличенко, 84

Обзор матча

1:0, Богдан Михайличенко, 84

Лучшие моменты матча Заря - Шахтер Донецк
84' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Михайличенко (Заря).
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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    Vadim-77
      Vadim-77, 15.03.2020 16:39
    0
    Классный гол! Отличная победа ! Заря красавцы !!!!
    https://t.me/fczarya . Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
    Ссылка
    Vadim-77
      Vadim-77, 15.03.2020 16:39
    0
    Классный гол! Отличная победа ! Заря красавцы !!!!
    https://t.me/fczarya . Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
    Ссылка
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