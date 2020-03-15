23-й тур
Заря
1:0
Шахтер Донецк
15.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Чудо-гол Михайличенко принес Заре победу над Шахтером

Луганчане в Запорожье нанесли поражение лидеру чемпионата

  • 15.03.2020 15:52
  • 9273 просмотра
  • 102 комментария
Чудо-гол Михайличенко принес Заре победу над Шахтером
© ФК Шахтер

«Шахтер», как и ожидалось, вышел на матч с «Зарей» в несколько измененном составе по сравнению с тем, который играл в Германии в Лиге Европы. Так, место в воротах занял молодой голкипер Анатолий Трубин, для которого это был всего лишь второй поединок за основной состав. В обороне на левом фланге вместо травмированного Исмаили вышел Николай Матвиенко, а свое место в центре защиты он уступил Давиду Хочолаве. На флангах играли Марлос и Коноплянка, Алан Патрик опустился в зону опорного полузащитника, а Тайсон переместился на позицию под нападающим. Что касается «Зари», то у нее, наоборот, после дисквалификации смог помочь команде защитник Александр Тымчик, плюс вышел на поле Владлен Юрченко, у которого было небольшое повреждение в игре с «Десной». 

Стартовый отрезок матча прошел с заметным преимуществом гостей. Они больше владели мячом, стараясь вывести на ударную позицию кого-то из своих партнеров. Первым отважился на удар Евгений Коноплянка на 11-й минуте, но пробил неточно. «Заря» в долгу не осталась и ответила спустя три минуты, когда на ударной позиции оказался Владлен Юрченко. Тот бил с близкого расстояния, однако Анатолий Трубин оказался на высоте и парировал этот удар. 

Далее уже игра выровнялась и соперники отвечали атакой на атаку. Но, пожалуй, самый опасный момент в первом тайме возник на 21-й минуте после подачи углового у ворот хозяев поля. Мяч был послан во вратарскую площадку, при этом Заури Махарадзе явно ошибся на выходе и сразу трое (!) игроков «Шахтера» могли головой забивать гол. Но ни Сергею Кривцову, ни Николаю Матвиенко, ни Жуниору Мораесу не удалось как следует попасть по мячу. 

Ближе к перерыву команды стали больше нарушать правила. Особенно досталось Жуниору Мораесу и Богдану Ледневу. И если бразильский украинец смог дальше продолжить игру, то футболист «Зари» уже в компенсированное время покинул поле и попросил замену. 

Еще одну вынужденную замену главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник был вынужден сделать в самом начале второго тайма, когда вместо травмированного Дмитрия Хомченовского на поле вышел Артем Громов. И буквально через две минуты после своего выхода нападающий «Зари» имел отличный момент для того, чтобы открыть счет. После передачи с левого фланга Громов, оказавшись на линии вратарской площадки совершенно без опеки, бил головой в правый от вратаря угол, но в ворота не попал.

«Шахтер» тоже в начале второй половины встречи имел несколько хороших моментов, чтобы забить гол. Однако Алану Патрику, Николаю Матвиенко и Майкону в цель попасть не удалось, а с коварным и сильным ударом Евгения Коноплянки с большим трудом справился Заури Махарадзе. 

И далее игра шла на встречных курсах. Так, на 59-й минуте вышедший на поле вместо Леднева хорват Ловро Цвек неплохо приложился к мячу с линии штрафной площади, но Анатолий Трубин сыграл надежно. На 71-й минуте Виктор Коваленко, который тоже появился на поле только во втором тайме, из пределов штрафной площади пробил над перекладиной. А на 74-й минуте гостей снова выручил их молодой голкипер, когда сумел вовремя среагировать на удар с близкого расстояния от Владислава Кабаева. 

Ближе к концу матча было видно, что у «Зари» осталось больше сил, а игроки «Шахтера» после тяжелой игры с «Вольфсбургом» заметно устали. И это привело к развязке на 84-й минуте. После подачи углового Давид Хочолава головой выбил мяч к линии штрафной площади, где первым к нему успел Богдан Михайличенко. Тот с лету с левой ноги мощнейшим ударом пробил так, что едва не порвал сетку ворот. 

На последних минутах поединка соперники могли еще изменить счет на табло. Так, на 88-й минуте Николай Матвиенко спас свою команду от второго пропущенного гола, отбив мяч с линии ворот после удара Артема Громова. А через минуту после передачи от Тайсона с левого фланга Майкон пробил с выгодной позиции рядом со штангой. 

Вот так «Заря» добыла очень важную для себя победу над лидером чемпионата, а «Шахтер» потерпел второе поражение в нынешнем чемпионате. 

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 1:0

Богдан Михайличенко (84)

Дмитрий Иванисеня (14), Владислав Кочергин (34), Ловро Цвек (59), Богдан Михайличенко (74) – Жуниор Мораес (52)

«Заря»: Заури Махарадзе, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев (Ловро Цвек, 46), Дмитрий Хомченовский (Артем Громов, 49), Владислав Кабаев (Михайло Перович, 88)

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Майкон, Алан Патрик (Даниил Сикан, 87), Ромеро Марлос (Тете, 67), Тайсон, Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко, 67), Жуниор Мораес

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(38 голосов)

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Комментарии
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 15.03.2020 16:59
    0
    Alex_Romanov, 15.03.2020 16:52
    Вспоминай их, пожалуйста. Но я например не застал это Динамо 90х, да и столько воды с тех пор утекло. Время меняется, ДК при Игоре Суркисе во всех отношениях уступает Шахтёру, так что выбор кому симпатизировать новому поколению тут очевиден.
    А Адриано в тот вечер засудил весь Шахтёр и я не припомню что бы кто-то с ним праздновал этот мяч, потом наоборот Шахта играла так, что бы по скорее пропустить и восстановить статус кво
    то есть Динамо 90-ых ты не помнишь
    а то что было это-истории с судьями, то как правило это всё от тех же фанов Динамо, который из года в год при Грише Суркисе выезжал именно на судьях."? а это помнишь
    страно
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 16:59
    0
    Bolshoi, 15.03.2020 16:56
    Один Михайличенко загнал кротов в нору, второй просто обязан сегодня насцать туда.
    Малохольный, каким образом!?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 15.03.2020 16:58
    -1
    jekаfunny, 15.03.2020 16:55
    Та что ты говоришь
    Так играла чтобы пропустить, что Тарасик в ответной атаке сразу мяч забрал у датчанина; вместо того чтобы дать спокойно забить гол , как делают все нормальные команды , в случае нарушения фейерплей что приводит к взятию ворот соперника
    Уже ясно за кого ты болеешь , более чем , не продолжай
    Да это кацап. Завелся тут у нас, и срет под разными аккаунтами.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 15.03.2020 16:57
    -1
    Вчера писал комент по поводу этой игры. И высказал уверенность в том, что Шахтер будет сливать эту игру Заре, чтобы Динамо в конечном итоге не смогло занять 2-е место в чемпионате Украины. Ведь вся работа Павелки и его компашки в этом сезоне была посвящена только одному - зарыть Динамо А тут еще Павелка по челюсти получил от ГМС, такое среди братков не прощают... И комиссия справедливой игры никогда не будет рассматривать этот матч как договорняк, просто никому не дадут рот раскрыть по этому поводу, а ведь все лежит на поверхности.... Посмотрю через пять минут матч Динамо-Десна, чует мое сердце что и на этой игре не все будет хорошо...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 15.03.2020 16:56
    -3
    Один Михайличенко загнал кротов в нору, второй просто обязан сегодня насцать туда.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.03.2020 16:55
    -3
    Alex_Romanov, 15.03.2020 16:52
    Вспоминай их, пожалуйста. Но я например не застал это Динамо 90х, да и столько воды с тех пор утекло. Время меняется, ДК при Игоре Суркисе во всех отношениях уступает Шахтёру, так что выбор кому симпатизировать новому поколению тут очевиден.
    А Адриано в тот вечер засудил весь Шахтёр и я не припомню что бы кто-то с ним праздновал этот мяч, потом наоборот Шахта играла так, что бы по скорее пропустить и восстановить статус кво
    Та что ты говоришь
    Так играла чтобы пропустить, что Тарасик в ответной атаке сразу мяч забрал у датчанина; вместо того чтобы дать спокойно забить гол , как делают все нормальные команды , в случае нарушения фейерплей что приводит к взятию ворот соперника
    Уже ясно за кого ты болеешь , более чем , не продолжай
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.03.2020 16:53
    +1
    Виктор Иванов, 15.03.2020 16:46
    Недоумок. Я из Запорожья и с 13 лет болею только за Металлург, где бы он не находился, Даже в аматорах. Сейчас мне 62. Что ты мне можешь рассказать? А срать можешь прямо сейчас у себя за компом.
    Так, вахтёр , напился будт человеком
    Не надо тут буянить, и срать за компом тоже не надо
    В твоей каптёрке метр на метр это может иметь плачевные последствия
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 16:52
    +1
    Великий комбинатор, 15.03.2020 16:42
    то есть такие,как ты призывают не вспоминать 90 и дальше,когда Динамо была выше шахтера,продолжаете удобно вспоминать-"стории с судьями, то как правило это всё от тех же фанов Динамо, который из года в год при Грише Суркисе выезжал именно на судьях."?
    то есть прославиться на всю Европу этим-ЛУИС АДРИАНО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН ЗА НАРУШЕНИЕ FAIR PLAY В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
    за это их стоит обсырать или шахтер святые ?
    Вспоминай их, пожалуйста. Но я например не застал это Динамо 90х, да и столько воды с тех пор утекло. Время меняется, ДК при Игоре Суркисе во всех отношениях уступает Шахтёру, так что выбор кому симпатизировать новому поколению тут очевиден.
    А Адриано в тот вечер засудил весь Шахтёр и я не припомню что бы кто-то с ним праздновал этот мяч, потом наоборот Шахта играла так, что бы по скорее пропустить и восстановить статус кво
    Ссылка
    Vadim-77
      Vadim-77, 15.03.2020 16:52
    0
    Заря красавцы !!!! Заслуженная победа !!!!
    .
    https://t.me/fczarya . Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
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    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 16:50
    -2
    Хм.. ну и чемпионы проигрывают.. что такого
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 15.03.2020 16:47
    0
    Виктор Иванов, 15.03.2020 16:46
    Недоумок. Я из Запорожья и с 13 лет болею только за Металлург, где бы он не находился, Даже в аматорах. Сейчас мне 62. Что ты мне можешь рассказать? А срать можешь прямо сейчас у себя за компом.
    Недоумок ты. К тому же еще и не разбираешься в футболе. 62, а ума не нажил. Или уже выжил из ума? Старческий маразм.
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    Slavanacii
      Slavanacii, 15.03.2020 16:46
    0
    Великий комбинатор, 15.03.2020 16:34
    мастерство не пропьеш и рога и лапти вылазят и тут
    -"А в-третьих, наше руководство очень зависимо от тех, кто сидит в белом доме, и это не оспоримый и очевидный факт. Исходя из этого, Пиндостания (США), в которой находится упомянутый штат Колорадо, рулит нашим руководством и кто кого унизил в данном матче - это уже другая история"
    это как связано с матчем Заря-шахтер?
    100%.... Вечерние новости с Киселевым.)
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 15.03.2020 16:46
    +1
    Виктор Иванов, 15.03.2020 16:43
    При чём тут статистика. Повторяю. Если бы не удачный удар и 0:0, то что? Я и не такое видел, когда выигрывали команды после одной контратаки, проигрывая по всем показателям. Да такое было у Зари в Запорожье против Стали... Статистику сохрани себе. Это важно.
    Статистика при том, что кроты соснули по всем параметрам, не создав ни одного момента. В то время как у Зари была куча моментов. Удар Юрченко, удар Громова, выход Кабаева. Если бы не вратарь, то 30 было бы минимум.
    Но вы же, вонючие кроты, не привыкли, что вас дрючат в хвост и гриву, начинаете байки рассказывать. Даже Абдула, которые делал все возможное, чтобы засудить Зарю, не помог.
    Поэтому КДЖЗ!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 16:46
    -2
    azl, 15.03.2020 16:42
    Повторюсь, мне срать на твою вонючую кротоферму. Почему ты, конченая тварь и мразь, молчал, когда эти упыри запрещали 7 игрокам выходить на поле? Все честно было?
    Поэтому иди застрелись вонючий кротофан.
    КДЖЗ!
    Недоумок. Я из Запорожья и с 13 лет болею только за Металлург, где бы он не находился, Даже в аматорах. Сейчас мне 62. Что ты мне можешь рассказать? А срать можешь прямо сейчас у себя за компом.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 15.03.2020 16:44
    0
    azl, 15.03.2020 16:28
    Ай да, Заря! Ай да, Скрипник! Молодцы. Переиграли Шахтер практически по всем показателям. А нанести ударов почти в 2 раза больше чем Шахтер - это дорого стоит. Кто может таким похвастаться?
    И самое интересное, что после забитого гола продолжили играть на атаку, даже Перовича выпустили вместо Кабаева.
    Скрипник, конечно, молодец. Осталось еще научиться обыгрывать команды, которые автобусы ставят и вообще за чемпионство можно бороться.
    Заря прибавила конечно при Скрипнике, но на всей дистанции их не хватит даже на 2е место пока...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 16:43
    -3
    azl, 15.03.2020 16:40
    Какая нахрен ничья?
    Заря - Шахтер
    Удары 22 - 12
    Удары в створ 9 - 3
    Сейвы 3 - 8
    Угловые 4 - 6
    Офсайды 4 - 1
    Еще вопросы есть? Загнали Шахтер в будку.
    При чём тут статистика. Повторяю. Если бы не удачный удар и 0:0, то что? Я и не такое видел, когда выигрывали команды после одной контратаки, проигрывая по всем показателям. Да такое было у Зари в Запорожье против Стали... Статистику сохрани себе. Это важно.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.03.2020 16:43
    0
    euro2012_za_2012euro, 15.03.2020 16:40
    Теперь дело за малым - Десне обыграть Динамо, и можно сезон заканчивать - на карантине сады опрыскивать
    1 Шахтер Донецк 59
    2 Заря 46
    3 Десна 45 (по личным встречам с ДК)
    --------------------------------------------------
    4 Динамо Киев 45
    А если бы предложили сезон закончить до этого тура. , ты бы так же радостно это воспринял , или были бы посты про большую несправедливость и суркисвсекупил?
    Я если например ДК выиграет , тогда нельзя сезон заканчивать?
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 15.03.2020 16:42
    -1
    Виктор Иванов, 15.03.2020 16:40
    Базаришь как сосунок. Ты паспорт уже получил, что тут шаришься с бакланским лексиконом. Когда Шахтёр украинский играл с фрицами? А ты знаешь что такое перелёты туда, сюда, в Запорожье... Проиграли и Ворскле. Так а чем Заря хуже Ворсклы? Или тебе лишь бы высраться напоказ, типа вот какой ты петушара вумный.
    Повторюсь, мне срать на твою вонючую кротоферму. Почему ты, конченая тварь и мразь, молчал, когда эти упыри запрещали 7 игрокам выходить на поле? Все честно было?
    Поэтому иди застрелись вонючий кротофан.
    КДЖЗ!
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 15.03.2020 16:42
    -4
    Alex_Romanov, 15.03.2020 16:36
    Потому что Шахту почти никто тут не обсырает по делу. Всё гавно вброшеное на неё чисто от зависти и высосаное из пальца. И если где-то есть по делу, например истории с судьями, то как правило это всё от тех же фанов Динамо, который из года в год при Грише Суркисе выезжал именно на судьях.
    то есть такие,как ты призывают не вспоминать 90 и дальше,когда Динамо была выше шахтера,продолжаете удобно вспоминать-"стории с судьями, то как правило это всё от тех же фанов Динамо, который из года в год при Грише Суркисе выезжал именно на судьях."?
    то есть прославиться на всю Европу этим-ЛУИС АДРИАНО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН ЗА НАРУШЕНИЕ FAIR PLAY В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
    за это их стоит обсырать или шахтер святые ?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 16:40
    -2
    azl, 15.03.2020 16:36
    Да срать, откуда они вернулись. Это их проблемы.
    И несмотря на старания Абдулы, который свистел в одну сторону, кроты соснули.
    Базаришь как сосунок. Ты паспорт уже получил, что тут шаришься с бакланским лексиконом. Когда Шахтёр украинский играл с фрицами? А ты знаешь что такое перелёты туда, сюда, в Запорожье... Проиграли и Ворскле. Так а чем Заря хуже Ворсклы? Или тебе лишь бы высраться напоказ, типа вот какой ты петушара вумный.
    Ссылка
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 15.03.2020 15:54
    +22
    Ай да Заря
    Ссылка
    Сергей Двореченец
      Сергей Двореченец, 15.03.2020 15:55
    +20
    Зорю з перемогою, вони заслужили. Гол зорі - це саме гол Зорі, а не помилка Шахтаря. Якби не Трубін, Шахтар програв би з більшим рахунком. Зорі респект!!
    Ссылка
    inoj
      inoj, 15.03.2020 15:57
    +12
    Гол красень! Воротарю пощастило, що м'яч не потрапив в нього, а то занесло б разом з ним в ворота..
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.03.2020 15:57
    +12
    Желаю Зорьке занять второе место. Она заслужила этого. Уверен, достойно представит Украину в Еврокубках. Скрипник - респект и уважуха, отличную команду слепил!
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 15.03.2020 16:02
    +9
    Заря с победой.Удачи в борьбе за второе место.
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 15.03.2020 16:01
    +9
    - Можно говорить о усталости Шахтера, отсутствии мотивации, но Заря обыграла Донецк в чистую, в одну калитку. Что говорит и статистика встречи и счет на табло. С победой Луганск вы заслужили.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 15:58
    +7
    Хоть и жалко Трубина, но удар был неберущийся, и по ушам.... Динамо задумалось, тем более что время на это есть.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 15.03.2020 15:55
    +7
    Зоря на втором месте должна остаться, болеем сегодня за Десну
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 15.03.2020 16:32
    +6
    "Шахтер" во втором тайме, особенно после двойной замены на 67 мин., сбился на индивидуальную игру и "Заря" в это время полностью переиграла горняков Счет - по игре.
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 15.03.2020 16:28
    +5
    Ай да, Заря! Ай да, Скрипник! Молодцы. Переиграли Шахтер практически по всем показателям. А нанести ударов почти в 2 раза больше чем Шахтер - это дорого стоит. Кто может таким похвастаться?
    И самое интересное, что после забитого гола продолжили играть на атаку, даже Перовича выпустили вместо Кабаева.
    Скрипник, конечно, молодец. Осталось еще научиться обыгрывать команды, которые автобусы ставят и вообще за чемпионство можно бороться.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 15.03.2020 16:13
    +5
    Чего не сделаешь, чтоб Заря боролась за второе место))) Равная игра была, Заря эта победа нужней
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 16:08
    +5
    Zport., 15.03.2020 16:06
    Сегодня Динамо-Десна сыграют, вот и будет итоговая таблица.
    А, ну можно и так:
    Шахтёр чемпион
    Заря в лч
    Десна с бронзой!
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 16:25
    +4
    Zport., 15.03.2020 16:19
    Ультрас шахтёра - это нормальные ребята, которым не стыдно говорить Слава Украине. А остальные - это сброд, который сводят автобусами, выдают флажки и создают ими массовку.
    А кто тебе сказал про ультрас? Не петляй, готов это повторить, или останешься безликим галимым троллем?)) Кстати, куда ты в четверг делся?? Пердак подгоревший зашивал?))
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    Vadim-77
      Vadim-77, 15.03.2020 16:23
    +4
    Браво Заря !!! С заслуженной победой !!!
    .
    https://t.me/fczarya Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
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    Slavanacii
      Slavanacii, 15.03.2020 16:20
    +4
    Лігу Чемпіонів Скрипнику і ко. ) Для ДК і ЛЄ буде за щастя !
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 16:03
    +4
    Теперь можно заканчивать чемп. Мне такая таблица нравиться.
    Шахтёр чемпион
    Заря в лч
    Динамо с бронзой!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.03.2020 16:40
    +3
    Теперь дело за малым - Десне обыграть Динамо, и можно сезон заканчивать - на карантине сады опрыскивать
    1 Шахтер Донецк 59
    2 Заря 46
    3 Десна 45 (по личным встречам с ДК)
    --------------------------------------------------
    4 Динамо Киев 45
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    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 16:22
    +3
    А за Днепр я давным давно болею в УПЛ
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    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 16:22
    +3
    Лично я ожидал подобное. После фрицев и Заря.
    А тут антишахтёры помнят как Динамо сыграло спарку против Луганска и Лугано?
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2020 16:18
    +3
    Lazio, 15.03.2020 16:12
    Класно, коли ти вмієш грати у футбол, і можеш собі дозволити програти певну гру, безболісно і безпроблемно. Коли ти собі практично забронював місце на найвищій сходинці пєдесталу, і можеш спокійно варьювати своїми діями. Коли ти маєш можливість десь розслабитися, а десь притиснути "німецького вовка". А особливо, коли ти можеш ще раз "приземлити" свого одвічного суперника, програвши зовсім інший матч.
    Це верх пілотажу😁😁😁
    Понимаю что сейчас все будут говорить о том что ну типо Шахтер чемпион и можно проиграть, но сейчас остановится чемп.
    И потом доигрывать придется я видел матчи с Десной Зарей Александрией осенью. Слаб Шахтер.
    Это факт.
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