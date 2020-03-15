Чудо-гол Михайличенко принес Заре победу над Шахтером

«Шахтер», как и ожидалось, вышел на матч с «Зарей» в несколько измененном составе по сравнению с тем, который играл в Германии в Лиге Европы. Так, место в воротах занял молодой голкипер Анатолий Трубин, для которого это был всего лишь второй поединок за основной состав. В обороне на левом фланге вместо травмированного Исмаили вышел Николай Матвиенко, а свое место в центре защиты он уступил Давиду Хочолаве. На флангах играли Марлос и Коноплянка, Алан Патрик опустился в зону опорного полузащитника, а Тайсон переместился на позицию под нападающим. Что касается «Зари», то у нее, наоборот, после дисквалификации смог помочь команде защитник Александр Тымчик, плюс вышел на поле Владлен Юрченко, у которого было небольшое повреждение в игре с «Десной».

Стартовый отрезок матча прошел с заметным преимуществом гостей. Они больше владели мячом, стараясь вывести на ударную позицию кого-то из своих партнеров. Первым отважился на удар Евгений Коноплянка на 11-й минуте, но пробил неточно. «Заря» в долгу не осталась и ответила спустя три минуты, когда на ударной позиции оказался Владлен Юрченко. Тот бил с близкого расстояния, однако Анатолий Трубин оказался на высоте и парировал этот удар.

Далее уже игра выровнялась и соперники отвечали атакой на атаку. Но, пожалуй, самый опасный момент в первом тайме возник на 21-й минуте после подачи углового у ворот хозяев поля. Мяч был послан во вратарскую площадку, при этом Заури Махарадзе явно ошибся на выходе и сразу трое (!) игроков «Шахтера» могли головой забивать гол. Но ни Сергею Кривцову, ни Николаю Матвиенко, ни Жуниору Мораесу не удалось как следует попасть по мячу.

Ближе к перерыву команды стали больше нарушать правила. Особенно досталось Жуниору Мораесу и Богдану Ледневу. И если бразильский украинец смог дальше продолжить игру, то футболист «Зари» уже в компенсированное время покинул поле и попросил замену.

Еще одну вынужденную замену главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник был вынужден сделать в самом начале второго тайма, когда вместо травмированного Дмитрия Хомченовского на поле вышел Артем Громов. И буквально через две минуты после своего выхода нападающий «Зари» имел отличный момент для того, чтобы открыть счет. После передачи с левого фланга Громов, оказавшись на линии вратарской площадки совершенно без опеки, бил головой в правый от вратаря угол, но в ворота не попал.

«Шахтер» тоже в начале второй половины встречи имел несколько хороших моментов, чтобы забить гол. Однако Алану Патрику, Николаю Матвиенко и Майкону в цель попасть не удалось, а с коварным и сильным ударом Евгения Коноплянки с большим трудом справился Заури Махарадзе.

И далее игра шла на встречных курсах. Так, на 59-й минуте вышедший на поле вместо Леднева хорват Ловро Цвек неплохо приложился к мячу с линии штрафной площади, но Анатолий Трубин сыграл надежно. На 71-й минуте Виктор Коваленко, который тоже появился на поле только во втором тайме, из пределов штрафной площади пробил над перекладиной. А на 74-й минуте гостей снова выручил их молодой голкипер, когда сумел вовремя среагировать на удар с близкого расстояния от Владислава Кабаева.

Ближе к концу матча было видно, что у «Зари» осталось больше сил, а игроки «Шахтера» после тяжелой игры с «Вольфсбургом» заметно устали. И это привело к развязке на 84-й минуте. После подачи углового Давид Хочолава головой выбил мяч к линии штрафной площади, где первым к нему успел Богдан Михайличенко. Тот с лету с левой ноги мощнейшим ударом пробил так, что едва не порвал сетку ворот.

На последних минутах поединка соперники могли еще изменить счет на табло. Так, на 88-й минуте Николай Матвиенко спас свою команду от второго пропущенного гола, отбив мяч с линии ворот после удара Артема Громова. А через минуту после передачи от Тайсона с левого фланга Майкон пробил с выгодной позиции рядом со штангой.

Вот так «Заря» добыла очень важную для себя победу над лидером чемпионата, а «Шахтер» потерпел второе поражение в нынешнем чемпионате.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 1:0

Богдан Михайличенко (84)

Дмитрий Иванисеня (14), Владислав Кочергин (34), Ловро Цвек (59), Богдан Михайличенко (74) – Жуниор Мораес (52)

«Заря»: Заури Махарадзе, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев (Ловро Цвек, 46), Дмитрий Хомченовский (Артем Громов, 49), Владислав Кабаев (Михайло Перович, 88)

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Майкон, Алан Патрик (Даниил Сикан, 87), Ромеро Марлос (Тете, 67), Тайсон, Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко, 67), Жуниор Мораес

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА