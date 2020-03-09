РБ Лейпциг
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Тоттенхэм
10.03.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

  • 09.03.2020 18:52
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РБ Лейпциг – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/ConnexiPlatform

Во вторник, 10-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Тоттенхэм». Матч пройдет в Лейпциге (Германия), на поле стадиона «Ред Булл Арена», начало в 22:00.

Менее трех недель прошло со времен первого противостояния в этой паре в столице Англии, когда «шпоры» минимально уступили своему сопернику (0:1). Однако ничего хорошего с того времени коллектив Жозе Моуриньо в свою игру так и не смог добавить. «Тоттенхэм» с треском проваливается на внутренней арене, не побеждая уже в четырех матчах к ряду, так что рискует стать первой командой с Британских островов, которая покинет текущий розыгрыш плей-офф главного турнира Старого Света. Хотя «быки» Юлиана Нагельсманна также не особо радуют своих болельщиков набранными очками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «РБ Лейпцигом» и «Тоттенхэмом».

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Источник — Sport.ua

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