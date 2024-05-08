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Англия
08 мая 2024, 20:33 | Обновлено 08 мая 2024, 20:34
2441
3

Не ПСЖ, не Ман Сити, не Челси. Кто потратил на трансферы больше всех с 2012

Манчестер Юнайтед – лидер рейтинга по чистым расходам (€1.38 млрд)

08 мая 2024, 20:33 | Обновлено 08 мая 2024, 20:34
2441
3
Не ПСЖ, не Ман Сити, не Челси. Кто потратил на трансферы больше всех с 2012
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов, которые потратили на трансферы игроков больше всех, начиная с 2012 года.

2012 был выбран не просто так. Именно 12 лет назад Qatar Sports Investments прибрели акции «ПСЖ» и с тех пор вложили немалые деньги для того, чтоб столичный коллектив Франции сумел завоевать титул Лиги чемпионов. Вот только «ПСЖ» всего 1 раз доходил до финала главного еврокубкового клубного турнира...

1.94 млрд евро – такая сумма была потрачена владельцами парижан на приобретение игроков, а чисты расходы составили €1.19 млрд. Интересно, что это только второй показатель.

Лидером по чистым расходам является «Манчестер Юнайтед» – €1.38 млрд. Топ-3 замыкает «Ман Сити» (€1.14 млрд), а на четвертом месте располагается «Челси» (€1.12 млрд).

Все остальные клубы не превысили отметку в 1 млрд евро.

Топ-10 клубов, которые потратили на трансферы с 2012 года больше всех:

Количество финалов Лиги чемпионов с 2012 года:

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Transfermarkt ПСЖ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси трансферы рейтинг
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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Falko
Де "грошовий мішок" Дортмунд, де?
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0
Gargantua
Юрген Клопп лучший
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0
-PhoeniX-
Вот и список предполагаемых участников Суперлиги. И заодно критерий отбора в нее
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-1
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