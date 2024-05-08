Не ПСЖ, не Ман Сити, не Челси. Кто потратил на трансферы больше всех с 2012
Манчестер Юнайтед – лидер рейтинга по чистым расходам (€1.38 млрд)
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов, которые потратили на трансферы игроков больше всех, начиная с 2012 года.
2012 был выбран не просто так. Именно 12 лет назад Qatar Sports Investments прибрели акции «ПСЖ» и с тех пор вложили немалые деньги для того, чтоб столичный коллектив Франции сумел завоевать титул Лиги чемпионов. Вот только «ПСЖ» всего 1 раз доходил до финала главного еврокубкового клубного турнира...
1.94 млрд евро – такая сумма была потрачена владельцами парижан на приобретение игроков, а чисты расходы составили €1.19 млрд. Интересно, что это только второй показатель.
Лидером по чистым расходам является «Манчестер Юнайтед» – €1.38 млрд. Топ-3 замыкает «Ман Сити» (€1.14 млрд), а на четвертом месте располагается «Челси» (€1.12 млрд).
Все остальные клубы не превысили отметку в 1 млрд евро.
Топ-10 клубов, которые потратили на трансферы с 2012 года больше всех:
Количество финалов Лиги чемпионов с 2012 года:
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