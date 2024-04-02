У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами в мире.

Список возглавил «Манчестер Сити» – €1.27 млрд. На 2-й позиции «Арсенал» – €1.12 млрд, а топ-3 замыкает «Реал» Мадрид – €1.04 млрд.

Еще одним клубом, который превысил ценник в 1 миллиард евро, является «ПСЖ» – €1.02 млрд. На 5-й позиции идет «Бавария» – €929 млн.

Отметим, что в «Арсенале» и «Реале» выступают по одному украинскому футболисту: Александр Зинченко и Андрей Лунин соответственно. К слову, Андрей подорожал на 8 миллионов евро, и теперь его стоимость составляет 16 миллионов.

На 6-м месте находится «Челси» вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком. Стоимость состава «пенсионеров» расценивается в €928 миллионов.

Топ-5 клубов с самыми дорогими составами в мире: