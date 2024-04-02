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Англия
02 апреля 2024, 00:02 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:25
1139
3

У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами

Составы Манчестер Сити, Арсенала, Реала и ПСЖ оцениваются в более 1 миллиарда евро

02 апреля 2024, 00:02 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:25
1139
3
У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами в мире.

Список возглавил «Манчестер Сити» – €1.27 млрд. На 2-й позиции «Арсенал» – €1.12 млрд, а топ-3 замыкает «Реал» Мадрид – €1.04 млрд.

Еще одним клубом, который превысил ценник в 1 миллиард евро, является «ПСЖ» – €1.02 млрд. На 5-й позиции идет «Бавария» – €929 млн.

Отметим, что в «Арсенале» и «Реале» выступают по одному украинскому футболисту: Александр Зинченко и Андрей Лунин соответственно. К слову, Андрей подорожал на 8 миллионов евро, и теперь его стоимость составляет 16 миллионов.

На 6-м месте находится «Челси» вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком. Стоимость состава «пенсионеров» расценивается в €928 миллионов.

Топ-5 клубов с самыми дорогими составами в мире:

  1. Манчестер Сити – €1.27 млрд
  2. Арсенал – €1.12 млрд
  3. Реал Мадрид – €1.04 млрд
  4. ПСЖ – €1.02 млрд
  5. Бавария – €929 млн

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Transfermarkt Манчестер Сити Арсенал Лондон Реал Мадрид ПСЖ Бавария Челси Михаил Мудрик Александр Зинченко Андрей Лунин
Источник Transfermarkt
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Fitness.sports
Челси 6, какой позор тренер и игроки
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+1
Octopus
У Челси еще 30 игроков в списке, у того же Ман Сити 22, у Арсенала 25, у Реала 24. Нагребли будь здоров безо всякого понимания зачем столько.
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0
an52
Челсі явно виглядає найбільш безглуздим марнуванням грошей
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0
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