У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами
Составы Манчестер Сити, Арсенала, Реала и ПСЖ оцениваются в более 1 миллиарда евро
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами в мире.
Список возглавил «Манчестер Сити» – €1.27 млрд. На 2-й позиции «Арсенал» – €1.12 млрд, а топ-3 замыкает «Реал» Мадрид – €1.04 млрд.
Еще одним клубом, который превысил ценник в 1 миллиард евро, является «ПСЖ» – €1.02 млрд. На 5-й позиции идет «Бавария» – €929 млн.
Отметим, что в «Арсенале» и «Реале» выступают по одному украинскому футболисту: Александр Зинченко и Андрей Лунин соответственно. К слову, Андрей подорожал на 8 миллионов евро, и теперь его стоимость составляет 16 миллионов.
На 6-м месте находится «Челси» вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком. Стоимость состава «пенсионеров» расценивается в €928 миллионов.
Топ-5 клубов с самыми дорогими составами в мире:
- Манчестер Сити – €1.27 млрд
- Арсенал – €1.12 млрд
- Реал Мадрид – €1.04 млрд
- ПСЖ – €1.02 млрд
- Бавария – €929 млн
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