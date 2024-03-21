Мощный прогресс Лунина. Обновлены цены на украинских игроков Ла Лиги

Портал Transferamrkt обновил цены на выступающих в чемпионате Испании украинских футболистов.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подорожал на 50% (8 миллионов евро) и теперь его стоимость составляет 16 миллионов.

Прибавили в цене и украинские легионеры каталонской «Жироны». Хавбек Виктор Цыганков подорожал на 3 миллиона евро и теперь его стоимость составляет 28 миллионов, а нападающий Артем Довбик прибавил в цене на 2 миллиона и со стоимостью 30 миллионов является самым дорогим украинцем в Ла Лиге.

Нападающий «Валенсии» Роман Яремчук подорожал на 1 миллион и теперь стоит 4 млн.

Самые дорогие украинские футболисты в Ла Лиге:

Артем Довбик (Жирона) – 30 миллионов евро

Виктор Цыганков (Жирона) – 28 млн

Андрей Лунин (Реал) – 16 млн

Роман Яремчук (Валенсия) – 4 млн

Ранее портал Transferamrkt обновил цены на выступающих в АПЛ украинских футболистов.