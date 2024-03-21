Мощный прогресс Лунина. Обновлены цены на украинских игроков Ла Лиги
Все четыре украинских футболиста испанского чемпионата выросли в цене
Портал Transferamrkt обновил цены на выступающих в чемпионате Испании украинских футболистов.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подорожал на 50% (8 миллионов евро) и теперь его стоимость составляет 16 миллионов.
Прибавили в цене и украинские легионеры каталонской «Жироны». Хавбек Виктор Цыганков подорожал на 3 миллиона евро и теперь его стоимость составляет 28 миллионов, а нападающий Артем Довбик прибавил в цене на 2 миллиона и со стоимостью 30 миллионов является самым дорогим украинцем в Ла Лиге.
Нападающий «Валенсии» Роман Яремчук подорожал на 1 миллион и теперь стоит 4 млн.
Самые дорогие украинские футболисты в Ла Лиге:
- Артем Довбик (Жирона) – 30 миллионов евро
- Виктор Цыганков (Жирона) – 28 млн
- Андрей Лунин (Реал) – 16 млн
- Роман Яремчук (Валенсия) – 4 млн
Ранее портал Transferamrkt обновил цены на выступающих в АПЛ украинских футболистов.
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