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  4. Мощный прогресс Лунина. Обновлены цены на украинских игроков Ла Лиги
Испания
21 марта 2024, 17:54 |
1731
3

Мощный прогресс Лунина. Обновлены цены на украинских игроков Ла Лиги

Все четыре украинских футболиста испанского чемпионата выросли в цене

21 марта 2024, 17:54 |
1731
3
Мощный прогресс Лунина. Обновлены цены на украинских игроков Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Портал Transferamrkt обновил цены на выступающих в чемпионате Испании украинских футболистов.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подорожал на 50% (8 миллионов евро) и теперь его стоимость составляет 16 миллионов.

Прибавили в цене и украинские легионеры каталонской «Жироны». Хавбек Виктор Цыганков подорожал на 3 миллиона евро и теперь его стоимость составляет 28 миллионов, а нападающий Артем Довбик прибавил в цене на 2 миллиона и со стоимостью 30 миллионов является самым дорогим украинцем в Ла Лиге.

Нападающий «Валенсии» Роман Яремчук подорожал на 1 миллион и теперь стоит 4 млн.

Самые дорогие украинские футболисты в Ла Лиге:

  • Артем Довбик (Жирона) – 30 миллионов евро
  • Виктор Цыганков (Жирона) – 28 млн
  • Андрей Лунин (Реал) – 16 млн
  • Роман Яремчук (Валенсия) – 4 млн

Ранее портал Transferamrkt обновил цены на выступающих в АПЛ украинских футболистов.

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Жирона Валенсия Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков Андрей Лунин Роман Яремчук финансы Transfermarkt
Источник Transfermarkt
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Комментарии 3
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OKs100
И тем самым сборная Украины сейчас стоит 354 миллиона. Рекордная стоимость за всё время. 14 место в мире и 11 в Европе, на уровне сборных Швеции, Уругвая, Марокко и Дании.
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+1
OKs100
Отлично. Именно на основе ценника большинство клубов и тренеров оценивают уровень игры футболистов. Подрастет цена ещё до 25-30 миллионов, и это уже уровень топ клуба.
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+1
Первый Среди Равных
Дерево, яке не забиває вже 138 матчів підряд коштує в два рази дорожче, ніж топовий європейський голкіпер Реала. 
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0
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