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  4. Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Англия
14 марта 2024, 16:39 |
657
2

Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ

Самым дорогим украинцем продолжает оставаться Александр Зинченко

14 марта 2024, 16:39 |
657
2
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Getty Images/Global Images Украина. Михаил Мудрик и Александр Зинченко

Портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.

Единственным украинцем, потерявшим в стоимости, стал вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик. В этом сезоне АПЛ на счету вингера 4 голы и 3 результативных передачи в 21 матче чемпионата. Его цена упала на 5 миллионов и теперь составляет 35 млн евро.

Поднялись в цене сразу три футболиста из Украины. Защитник «Борнмута» Илья Забарный, забивший вчера свой первый гол в АПЛ, подорожал на 3 миллиона евро и теперь стоит 28 млн, на столько же вырос в цене и фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко, его стоимость тоже составляет 28 млн.

Аналитики Transfermarkt подняли в цене и полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка на 2.5 млн, его стоимость теперь составляет 5 миллионов евро.

Единственным, кто не ощутил изменений в трансферной стоимости – Александра Зинченко. Он продолжает быть самым дорогим украинским игроком АПЛ – 42 миллиона евро.

Как изменилась стоимость украинских футболистов в чемпионате Англии по футболу:

  • Егор Ярмолюк +2,5 млн (5 млн)
  • Илья Забарный +3 млн (28 млн)
  • Михаил Мудрик – 5 млн (35 млн)
  • Виталий Миколенко (28 млн)
  • Александр Зинченко (42 млн) – без изменений.

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Эвертон финансы Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Transfermarkt Михаил Мудрик Челси Илья Забарный Егор Ярмолюк
Источник Transfermarkt
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Комментарии 2
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Fitness.sports
Мудрик упал в цене 50%, к концу сезона может ещё упасть на 5 лямов как минимум если не будет прогресса. Такие голы раз в месяц его не спасут уже,
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Anna.
Цінники Забарного і Миколенка все ще занижені.
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