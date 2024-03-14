Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Самым дорогим украинцем продолжает оставаться Александр Зинченко
Портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.
Единственным украинцем, потерявшим в стоимости, стал вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик. В этом сезоне АПЛ на счету вингера 4 голы и 3 результативных передачи в 21 матче чемпионата. Его цена упала на 5 миллионов и теперь составляет 35 млн евро.
Поднялись в цене сразу три футболиста из Украины. Защитник «Борнмута» Илья Забарный, забивший вчера свой первый гол в АПЛ, подорожал на 3 миллиона евро и теперь стоит 28 млн, на столько же вырос в цене и фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко, его стоимость тоже составляет 28 млн.
Аналитики Transfermarkt подняли в цене и полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка на 2.5 млн, его стоимость теперь составляет 5 миллионов евро.
Единственным, кто не ощутил изменений в трансферной стоимости – Александра Зинченко. Он продолжает быть самым дорогим украинским игроком АПЛ – 42 миллиона евро.
Как изменилась стоимость украинских футболистов в чемпионате Англии по футболу:
- Егор Ярмолюк +2,5 млн (5 млн)
- Илья Забарный +3 млн (28 млн)
- Михаил Мудрик – 5 млн (35 млн)
- Виталий Миколенко (28 млн)
- Александр Зинченко (42 млн) – без изменений.
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