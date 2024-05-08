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08 мая 2024, 20:05 | Обновлено 08 мая 2024, 20:07
128
0

Шахтер и Динамо хотели провести матч U-19 с VAR. Клубам отказали

Стадион не соответствует требованиям

08 мая 2024, 20:05 | Обновлено 08 мая 2024, 20:07
128
0
Шахтер и Динамо хотели провести матч U-19 с VAR. Клубам отказали
ФК Шахтер

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Шахтер» и «Динамо» на матче юношеского чемпионата U-19 хотели задействовать систему VAR, однако получили отказ от УАФ.

Сообщается, что небольшой стадион в селе Счастливое не соответствует техническим требованиям к использованию системы.

10 мая состоится матч лидеров юношеского чемпионата Украины между «Шахтером» U-19 и «Динамо» U-19. Как и в чемпионате УПЛ, это будет поединок претендентов на титул.

За три тура до конца «Шахтер» U-19 имеет 65 очков и опережает «Динамо» U-19 на один пункт.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Игорь Бурбас
Иван Зинченко Источник: Telegram
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