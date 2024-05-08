Шахтер и Динамо хотели провести матч U-19 с VAR. Клубам отказали
Стадион не соответствует требованиям
По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Шахтер» и «Динамо» на матче юношеского чемпионата U-19 хотели задействовать систему VAR, однако получили отказ от УАФ.
Сообщается, что небольшой стадион в селе Счастливое не соответствует техническим требованиям к использованию системы.
10 мая состоится матч лидеров юношеского чемпионата Украины между «Шахтером» U-19 и «Динамо» U-19. Как и в чемпионате УПЛ, это будет поединок претендентов на титул.
За три тура до конца «Шахтер» U-19 имеет 65 очков и опережает «Динамо» U-19 на один пункт.
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