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Лига чемпионов
08 мая 2024, 20:17 | Обновлено 08 мая 2024, 20:26
644
0

Выйдет ли Лунин? Стал известен стартовый состав Реала на матч с Баварией

8 мая в 22:00 пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

08 мая 2024, 20:17 | Обновлено 08 мая 2024, 20:26
644
0
Выйдет ли Лунин? Стал известен стартовый состав Реала на матч с Баварией

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У галактикос украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе.

Выйдет ли Лунин? Стал известен стартовый состав Реала на матч с Баварией

Реал: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Ф. Менди, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор

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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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