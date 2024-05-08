Выйдет ли Лунин? Стал известен стартовый состав Реала на матч с Баварией
8 мая в 22:00 пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов
8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.
Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.
Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
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У галактикос украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе.
Выйдет ли Лунин? Стал известен стартовый состав Реала на матч с Баварией
Реал: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Ф. Менди, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор
📋✅ Our starting 𝗫𝗜!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 8, 2024
🆚 @FCBayernEN #UCL pic.twitter.com/rnjZ7kCYNI
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