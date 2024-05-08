8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У галактикос украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе.

Выйдет ли Лунин? Стал известен стартовый состав Реала на матч с Баварией

Реал: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Ф. Менди, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор