8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

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Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Мадридский «Реал» в первом раунде плей-офф прошел немецкий «РБ Лейпциг» (на выезде 1:0, дома 1:1), а в 1/4 финала обыграл английский «Ман Сити» по пенальти (дома 3:3, на выезде 1:1, пен. 4:3)

Немецкая «Бавария» в 1/8 финала выбила из турнира итальянский «Лацио» (0:1 на выезде, 3:0 дома), а затем справилась с лондонским «Арсеналом» (2:2 на выезде, 1:0 дома).

Реал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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