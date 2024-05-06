Реал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 мая в 22:00 ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов
8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.
Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
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Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
Мадридский «Реал» в первом раунде плей-офф прошел немецкий «РБ Лейпциг» (на выезде 1:0, дома 1:1), а в 1/4 финала обыграл английский «Ман Сити» по пенальти (дома 3:3, на выезде 1:1, пен. 4:3)
Немецкая «Бавария» в 1/8 финала выбила из турнира итальянский «Лацио» (0:1 на выезде, 3:0 дома), а затем справилась с лондонским «Арсеналом» (2:2 на выезде, 1:0 дома).
Реал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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