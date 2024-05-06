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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
08.05.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 мая 2024, 06:47 | Обновлено 06 мая 2024, 06:52
403
0

Реал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая в 22:00 ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

06 мая 2024, 06:47 | Обновлено 06 мая 2024, 06:52
403
0
Реал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Мадридский «Реал» в первом раунде плей-офф прошел немецкий «РБ Лейпциг» (на выезде 1:0, дома 1:1), а в 1/4 финала обыграл английский «Ман Сити» по пенальти (дома 3:3, на выезде 1:1, пен. 4:3)

Немецкая «Бавария» в 1/8 финала выбила из турнира итальянский «Лацио» (0:1 на выезде, 3:0 дома), а затем справилась с лондонским «Арсеналом» (2:2 на выезде, 1:0 дома).

Реал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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