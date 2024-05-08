Завацкая стартовала с победы на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№180 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 в Сен-Годан (Франция).

В матче первого раунда основы украинка переиграла Ю Сяоди из Китая (№221 WTA).

Сен-Годан. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Ю Сяоди (Китай) – 6:2, 6:7 (10:12), 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, украинка выиграла обе.

В следующем раунде Завацкая сразится против Соланы Сьерры (№183 WTA) или Эльзы Жакемо (№158 WTA).