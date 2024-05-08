Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая стартовала с победы на турнире ITF во Франции
ITF
08 мая 2024, 19:33 |
127
2

Завацкая стартовала с победы на турнире ITF во Франции

Катарина переиграла Ю Сяоди из Китая

08 мая 2024, 19:33 |
127
2
Завацкая стартовала с победы на турнире ITF во Франции
WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№180 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 в Сен-Годан (Франция).

В матче первого раунда основы украинка переиграла Ю Сяоди из Китая (№221 WTA).

Сен-Годан. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ю Сяоди (Китай) – 6:2, 6:7 (10:12), 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, украинка выиграла обе.

В следующем раунде Завацкая сразится против Соланы Сьерры (№183 WTA) или Эльзы Жакемо (№158 WTA).

По теме:
Катарина Завацкая – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Марта Костюк дебютировала в топ-20
Мадридский реванш Свёнтек, еще один титул Снигур, конец Цицидосы
Катарина Завацкая ITF Сен-Годан Ю Сяоди
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Футбол | 08 мая 2024, 11:58 67
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК

Николай Сираш не выходит на связь

Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ
Футбол | 08 мая 2024, 15:31 16
Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ
Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ

Назначены официальные лица на матчи высшего отечественного дивизиона

Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Футбол | 07.05.2024, 23:57
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Футбол | 08.05.2024, 00:12
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Байндл победно вернулась на корт после долгого отсутствия
Теннис | 08.05.2024, 12:22
Байндл победно вернулась на корт после долгого отсутствия
Байндл победно вернулась на корт после долгого отсутствия
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mevast
Неспроможність Катаріни захистити свою подачу привела до третього, проте успішного для неї, сету.
Ответить
0
C.Пеклов
молодець,но 3 сет був зайвим
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
08.05.2024, 03:10
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
07.05.2024, 12:00 2
Футбол
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
06.05.2024, 23:25 7
Футбол
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
07.05.2024, 07:45 1
Футбол
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 25
Волейбол
Дэвид Хэй рассказал, что нужно делать Усику для победы в бою с Фьюри
Дэвид Хэй рассказал, что нужно делать Усику для победы в бою с Фьюри
07.05.2024, 13:39
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем