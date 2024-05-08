ITF08 мая 2024, 19:33 |
127
2
Завацкая стартовала с победы на турнире ITF во Франции
Катарина переиграла Ю Сяоди из Китая
08 мая 2024, 19:33 |
127
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№180 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 в Сен-Годан (Франция).
В матче первого раунда основы украинка переиграла Ю Сяоди из Китая (№221 WTA).
Сен-Годан. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ю Сяоди (Китай) – 6:2, 6:7 (10:12), 6:2
Это была 2-я встреча теннисисток, украинка выиграла обе.
В следующем раунде Завацкая сразится против Соланы Сьерры (№183 WTA) или Эльзы Жакемо (№158 WTA).
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Комментарии 2
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Неспроможність Катаріни захистити свою подачу привела до третього, проте успішного для неї, сету.
молодець,но 3 сет був зайвим
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