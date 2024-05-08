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  4. Рекорд Довбика будет побит? Жирона готовит исторический клубный трансфер
Испания
08 мая 2024, 21:07 | Обновлено 08 мая 2024, 21:21
3072
0

Рекорд Довбика будет побит? Жирона готовит исторический клубный трансфер

Каталонцы нацелились на Лусиано Родригеса

08 мая 2024, 21:07 | Обновлено 08 мая 2024, 21:21
3072
0
Рекорд Довбика будет побит? Жирона готовит исторический клубный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Лусиано Родригес

Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, первым летним новичком каталонского клуба может стать вингер Лусиано Родригес, играющий за уругвайский «Ливерпуль» Монтевидео. «Жирона» выкупит 70% прав на футболиста за 15 миллионов евро, что побьет трансферный рекорд клуба. Сейчас самым дорогим трансфером «Жироны» является переход Артема Довбика из «Днепра-1» за 7.75 миллиона евро.

Лусиано Родригес провел в этом сезоне 14 матчей и забил 4 гола.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать капитана «Барселоны».

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Артем Довбик Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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