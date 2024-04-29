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Испания
29 апреля 2024, 11:16 |
878
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Жирона летом планирует подписать капитана Барселоны

Сержи Роберто может стать одноклубником Артема Довбика и Виктора Цыганкова

29 апреля 2024, 11:16 |
878
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Жирона летом планирует подписать капитана Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержи Роберто

32-летний капитан «Барселоны» Сержи Роберто может покинуть каталонский клуб в следующее трансферное окно. У испанца истекает контракт с «сине-гранатовыми».

По информации Fichajes, за ситуацией внимательно следит «Жирона», которая планирует подписать Роберто летом на правах свободного агента. Команда Мичела этим летом планирует подписать ряд опытных игроков перед возможным дебютом в Лиге чемпионов. Отмечается, что «Жирона» готова предложить Сержи более долгосрочный контракт с лучшими финансовыми условиями, чем «Барселона».

В этом сезоне Сержи Роберто провел за «Барселону» во всех турнирах 19 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мемфис Депай может перейти в «Жирону» в следующее трансферное окно.

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Барселона Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Сержи Роберто
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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