Жирона летом планирует подписать капитана Барселоны

32-летний капитан «Барселоны» Сержи Роберто может покинуть каталонский клуб в следующее трансферное окно. У испанца истекает контракт с «сине-гранатовыми».

По информации Fichajes, за ситуацией внимательно следит «Жирона», которая планирует подписать Роберто летом на правах свободного агента. Команда Мичела этим летом планирует подписать ряд опытных игроков перед возможным дебютом в Лиге чемпионов. Отмечается, что «Жирона» готова предложить Сержи более долгосрочный контракт с лучшими финансовыми условиями, чем «Барселона».



В этом сезоне Сержи Роберто провел за «Барселону» во всех турнирах 19 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мемфис Депай может перейти в «Жирону» в следующее трансферное окно.