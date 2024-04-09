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  4. Усиление под ЛЧ. Жирона хочет приобрести экс-игрока Барселоны и Ман Юнайтед
Испания
09 апреля 2024, 21:56 |
819
0

Усиление под ЛЧ. Жирона хочет приобрести экс-игрока Барселоны и Ман Юнайтед

Мемфис Депай может стать одноклубником Артема Довбика и Виктора Цыганкова

09 апреля 2024, 21:56 |
819
0
Усиление под ЛЧ. Жирона хочет приобрести экс-игрока Барселоны и Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.

По информации Todo Fichajes, каталонский клуб нацелился на нападающего Мемфиса Депая, который имеет опыт выступлений за «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», а сейчас играет за мадридский «Атлетико». Голландец покинет мадридский клуб следующим летом и «Жирона» готова приобрести Депая, если сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

В этом сезоне Депай провел 28 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее нападающий «Жироны» Артем Довбик сообщил, за какой клуб планирует играть в следующем сезоне.

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Мемфис Депай Жирона трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид
Источник Todofichajes.com
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