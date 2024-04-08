Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне

После того, как украинский форвард «Жироны» Артем Довбик начал стабильно забивать в Ла Лиге и показывать бомбардирские способности, в СМИ, в том числе и испанских, начали ходить слухи о потенциальном трансфере украинца уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает ElgolDigital, Довбик сообщил руководству «красно-белых», где хочет играть в следующем сезоне. По информации источника, Довбик, в первую очередь, надеется выступить в Лиге чемпионов.

Пока что «Жирона» занимает третье место в таблице Ла Лиги 2023/24, что позволит подопечным Мичела принять участие в галвном еврокубковом турнире в кампании 2024/25.

Поскольку контракт Артема с «Жироной» рассчитан до лета 2028 года, а сам клуб не получит полную сумму при продаже украинца, стоит предположить, что никуда форвард летом не уйдет.

В текущем сезоне Довбик отыграл 33 матча в футболке «Жироны», в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует заменить Роберта Левандовски Довбиком.