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  4. Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Испания
08 апреля 2024, 23:51 |
961
0

Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне

Артем, в первую очередь, надеется выступить в Лиге чемпионов

08 апреля 2024, 23:51 |
961
0
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

После того, как украинский форвард «Жироны» Артем Довбик начал стабильно забивать в Ла Лиге и показывать бомбардирские способности, в СМИ, в том числе и испанских, начали ходить слухи о потенциальном трансфере украинца уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает ElgolDigital, Довбик сообщил руководству «красно-белых», где хочет играть в следующем сезоне. По информации источника, Довбик, в первую очередь, надеется выступить в Лиге чемпионов.

Пока что «Жирона» занимает третье место в таблице Ла Лиги 2023/24, что позволит подопечным Мичела принять участие в галвном еврокубковом турнире в кампании 2024/25.

Поскольку контракт Артема с «Жироной» рассчитан до лета 2028 года, а сам клуб не получит полную сумму при продаже украинца, стоит предположить, что никуда форвард летом не уйдет.

В текущем сезоне Довбик отыграл 33 матча в футболке «Жироны», в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует заменить Роберта Левандовски Довбиком.

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Артем Довбик Жирона Лига чемпионов трансферы трансферы Ла Лиги
Источник El Gol Digital
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