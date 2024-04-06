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  4. Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Испания
06 апреля 2024, 22:51 |
1131
0

Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины

На Артема Довбика появился еще один претендент

06 апреля 2024, 22:51 |
1131
0
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации портала Todo Fichajes, каталонская «Барселона» в следующее трансферное окно планирует расстаться с польским форвардом Робертом Левандовски. Заменить поляка каталонцы планируют нападающим «Жироны» Артемом Довбиком, ведь с экономической стороны этот трансфер для «сине-гранатовых» вполне возможен. Отмечается, что окружение Довбика уже проинформировано о заинтересованности «Барсы» и с нетерпением ждет открытия следующего трансферного окна.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.

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Роберт Левандовски Артем Довбик Жирона Барселона трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Todofichajes.com
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