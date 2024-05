Челси близок к подписанию Мессиньо 2007 года рождения за 55 миллионов евро

Лондонский футбольный клуб «Челси» достиг уснуго соглашение с 17-летним бразильским форвардом «Палмейраса» Эстевао Виллианом.

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, «пенсионеры» планируют предложить бразильскому клубу больше 55 млн евро отступных, прописанных в контракте Виллиана.

В случае заключения соглашения Эстевао присоединится к лондонцам в 2025 году. Именно тогда ему исполнится 18 лет.

Первоначальное предложение руководства «Челси», которое пока не было отправлено, составит 32 млн евро + бонусы (около 25 млн евро), которые будут зависеть от результатов нападающего.

Контракт Эстевао с «Палмейрасом» рассчитан до 2026 года. В 14 матчах за клуб бразилец, который получил прозвище Мессиньо, забил три гола.

Топовые клубы обратили внимание на игрока на чемпионате мира до 17 лет, где он в пяти матчах сборной Бразилии забил два гола и отдал три ассиста.

