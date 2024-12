Предпоследнее место. С начала ноября Манчестер Сити пропустил 26 голов

Английский «Манчестер Сити» не смог победить «Эвертон» в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги – матч закончился со счетом 1:1.

Подопечные Жузепа Гвардиолы пропустили 26 голов начиная с ноября и по этому показателю занимают предпоследнее место среди всех команд из топ-5 европейских чемпионатов. Хуже ситуация только у немецкого «Хайденхайма», в воротах которого побывало 28 мячей.

За это время «горожане» одержали одну победу, трижды сыграли вничью и проиграли в восьми поединках:

Since the start of November, only Heidenheim (28) have conceded more goals across all competitions than Man City (26) among sides from Europe's top five leagues. 👀 pic.twitter.com/ubBxvIq5dS