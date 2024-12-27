Экс-девятая ракетка мира WTA: «Когда Алькарас плох, он чертовски ужасен»

Бывшая девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии раскритиковала третьего номера АТР Карлоса Алькараса (Испания):

«Единственная придирка, которая у меня есть к Карлосу, касается того, чего нет у других. Нет у Зверева, даже Фрица, определенно нет у Синнера и совершенно точно – у Джоковича. Когда Карлос плох, он чертовски ужасен.

У него нет плана «Б» – потому что он все еще Карлос Алькарас, обладатель четырёх титулов Grand Slam. Но затем он перестаёт попадать по мячу, допускает двойные ошибки, промахивается, даже не может завязать розыгрыш.

То есть, когда Карлос в плохой форме, он играет невероятно плохо. При этом на пике формы он, вероятно, лучший игрок. Он имеет 3:0 в этом году против Янника Синнера, который был лучшим игроком в сезоне. На своем низком уровне он может проиграть даже Якубу Меншику, в то время как Янник Синнер, вероятно, не уступил бы Меншику».

Петкович завершила свою 16-летнюю карьеру в 2022 году, за которую успела завоевать 7 трофеев на уровне WTA и 9 на турнирах серии ITF. Ее лучшим результатом на турнирах Grand Slam является полуфинал Ролан Гаррос 2022.