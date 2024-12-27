20-летняя украинка добыла вторую самую рейтинговую победу в карьере

В ночь на 27 декабря 20-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 217) переиграла Дарью Сэвилл (Австралия, WTA 108) в 1-м раунде квалификации турнира WTA 500 в Брисбене со счетом 6:2, 2:6, 7:5.

Для Соболевой эта победа стала второй самой рейтинговой в карьере. Лучшим результатом Анастасии является виктория в 1-м раунде 125-тысячника в Бари над Лючией Бронцетти (июнь 2024 года), которая тогда занимала 67-е место в рейтинге WTA.

Вообще Соболева провела 15 поединок против теннисистки, которая располагается в рейтинге выше нее. У Анастасии всего 4 победы.

В решающем раунде квалификации соревнований в Брисбене украинка встретится с австралийкой Мэддисон Инглс (WTA 154).

Результаты матчей Соболевой до игры с Сэвилл против более высокорейтинговых соперниц: