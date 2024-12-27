ФОТО. Игрок Арсенала встречается с одной из самых красивых моделей

Защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба встречается с моделью Натали Ди Лоренцо.

Пара пытается скрыть романтические отношения, но Вильяма и Натали уже видели вместе на популярном курорте – острове Миконос.

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Салиба и его пассия настолько любят конспирацию, что не подписаны друг на друга в Instagram.

Натали Ди Лоренцо является достаточно востребованной моделью – она рекламирует мировые бренды, специализируясь на купальниках.

Её Instagram насчитывает уже 190 тысяч фолловеров – девушка любит публиковать красивый контент на своей странице: