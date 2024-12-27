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Испания
27 декабря 2024, 05:29 |
62
0

Реал нацелился на защитника за 60 млн евро. Но у королей есть конкурент

Федерико Димарко из Интера также интересуется Манчестер Юнайтед

27 декабря 2024, 05:29 |
62
0
Реал нацелился на защитника за 60 млн евро. Но у королей есть конкурент
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

27-летний левый фулбэк миланского Интера Федерико Димарко заинтересовал мадридский Реал.

Как сообщает FCInterNews, Димарко находится в шорт-листе королевского клуба. Приоритетной покупкой на левый фланг обороны для сливочных является Альфонсо Дэвис из Баварии, поэтому пока что никаких переговоров между «нерадзурри» и Реалом нет.

Также источник утверждает, что наравне с Димарко в интересах коллектива Карло Анчелотти стоит Тео Эрнандес из Милана. Все зависит от решения Дэвиса, который будет выбирать между Мюнхеном и Мадридом.

Однако, помимо Реала, в трансфере Димарко заинтересован и английский Манчестер Юнайтед. Рубен Аморим активно ищет усиления позицию крайнего защитника. Но Интер пока не рассматривает вариант с продажей Федерико в состав красных дьяволов.

В сезоне 2024/25 Димарко провел 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает контракт Федерико в 60 миллионов евро. Соглашение между футболистом и Интером рассчитано до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Реал нацелен приобрести двух футболистов: Трента Александера-Арнольда и Мартина Субименди.

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Даниил Агарков Источник
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