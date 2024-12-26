ФОТО. Звезда Ман Сити стянул шорты с соперника прямо на поле
Подопечные Гвардиолы хотели вырвать победу любыми методами
26 декабря в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграл вничью 1:1 с «Эвертоном».
В этом матче было немало интересных моментов. Голы Бернарду Силвы и Илимана Ндиайе, нереализованный пенальти Эрлинга Холанда, который заработал украинец Виталий Миколенко, а также множество упущенных возможностей от «Манчестер Сити».
Но на 90+4-й минуте произошел довольно курьезный момент. Звездный игрок «Манчестер Сити», не успевая за соперником, бросился ему в ноги и сорвал шорты. За это нарушение правил арбитр наградил игрока желтой карточкой.
В итоге это не помогло хозяевам поля вырвать победу и все завершилось вничью.
Видео моментов с игры доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».
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