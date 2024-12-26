ФОТО. Звезда Ман Сити стянул шорты с соперника прямо на поле

26 декабря в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграл вничью 1:1 с «Эвертоном».

В этом матче было немало интересных моментов. Голы Бернарду Силвы и Илимана Ндиайе, нереализованный пенальти Эрлинга Холанда, который заработал украинец Виталий Миколенко, а также множество упущенных возможностей от «Манчестер Сити».

Но на 90+4-й минуте произошел довольно курьезный момент. Звездный игрок «Манчестер Сити», не успевая за соперником, бросился ему в ноги и сорвал шорты. За это нарушение правил арбитр наградил игрока желтой карточкой.

В итоге это не помогло хозяевам поля вырвать победу и все завершилось вничью.

Видео моментов с игры доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».