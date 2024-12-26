Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Ман Сити стянул шорты с соперника прямо на поле
Англия
26 декабря 2024, 16:55 | Обновлено 26 декабря 2024, 17:05
799
1

ФОТО. Звезда Ман Сити стянул шорты с соперника прямо на поле

Подопечные Гвардиолы хотели вырвать победу любыми методами

26 декабря 2024, 16:55 | Обновлено 26 декабря 2024, 17:05
799
1
ФОТО. Звезда Ман Сити стянул шорты с соперника прямо на поле
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграл вничью 1:1 с «Эвертоном».

В этом матче было немало интересных моментов. Голы Бернарду Силвы и Илимана Ндиайе, нереализованный пенальти Эрлинга Холанда, который заработал украинец Виталий Миколенко, а также множество упущенных возможностей от «Манчестер Сити».

Но на 90+4-й минуте произошел довольно курьезный момент. Звездный игрок «Манчестер Сити», не успевая за соперником, бросился ему в ноги и сорвал шорты. За это нарушение правил арбитр наградил игрока желтой карточкой.

В итоге это не помогло хозяевам поля вырвать победу и все завершилось вничью.

Видео моментов с игры доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».

По теме:
Регресс продолжается? У Гвардиолы – худшие показатели за время работы в АПЛ
Худший в команде. Известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Сити
Предпоследнее место. С начала ноября Манчестер Сити пропустил 26 голов
Эвертон Манчестер Сити Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Фил Фоден Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Эвертон чемпионат Англии по футболу фото курьезы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков
Футбол | 25 декабря 2024, 18:42 43
Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков
Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков

Сумма неплохая, но собрана во многом благодаря успешным выступлениям еще на стадии квалификации

Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Бокс | 26 декабря 2024, 09:22 11
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»

Промоутер уверен, что Тайсона должны были выбрать победителем

8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
Футбол | 26.12.2024, 09:00
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
Борнмут – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26.12.2024, 16:01
Борнмут – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
Футбол | 25.12.2024, 22:02
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Шкода що мудрєк під кайфом безуспішно шукав як сфотографувати чоловічі попки на весіллі турбіна і пропустив це.  Тут і в тренажерну не потрібно було йти на полювання.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
25.12.2024, 09:32 1
Бокс
Последний шанс. Известно, после какого матча могут уволить Гвардиолу
Последний шанс. Известно, после какого матча могут уволить Гвардиолу
25.12.2024, 12:29 2
Футбол
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
25.12.2024, 00:25 5
Бокс
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
25.12.2024, 22:30 17
Футбол
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
25.12.2024, 01:08 4
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
25.12.2024, 07:47 2
Бокс
«Убирайся отсюда». Экс-игрок Динамо – о конфликте Лобановского и Блохина
«Убирайся отсюда». Экс-игрок Динамо – о конфликте Лобановского и Блохина
25.12.2024, 12:48 5
Футбол
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
25.12.2024, 14:01 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем