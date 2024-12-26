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  4. ФОТО. Лицо Пикфорда перед пенальти Ман Сити. Холанд испугался?
Англия
26 декабря 2024, 16:36 |
1738
2

ФОТО. Лицо Пикфорда перед пенальти Ман Сити. Холанд испугался?

Вратарь «Эвертона» повеселил публику

26 декабря 2024, 16:36 |
1738
2
ФОТО. Лицо Пикфорда перед пенальти Ман Сити. Холанд испугался?
Джордан Пикфорд

26 декабря на стадионе «Этихад» состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встретился с «Эвертоном».

Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.

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Второй тайм неудачно начался для «ирисок». На 51-й минуте украинец Виталий Миколенко подсек соперника в штрафной площадке, за что арбитр назначил пенальти, который, к счастью для «Эвертона», не реализовал Эрлинг Холанд.

Перед ударом норвежца вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд изображал различные гримасы, чем, вероятно, и сбил бомбардира с толку.

ФОТО. Лицо Пикфорда перед пенальти Ман Сити. Холанд испугался?

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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VovanSidorovi4
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+1
Strontium
Пикфорд часто так чудит.   Но ещё больше начудил Эрлинг ударом в "двойку".   В 6 и 9 его не учили бить?
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0
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