ВИДЕО. «МЮ» и «Челси» нацелились на 16-летнего бразильца Мессиньо
«Палмейрас» просит за юного вундеркинда 60 млн евро
Английские гранды «Манчестер Юнайтед» и «Челси» рассматривают вариант с подписанием контракта с 16-летним бразильским нападающим Эстевао Виллианом по прозвищу Мессиньо.
Правда, как сообщает The Sun, заинтересованным клубам придется раскошелиться на кругленькую сумму – в соглашении Эстевао с «Палмейрасом» имеется пункт о выкупе за 60 млн евро. Агент юного дарования, когда тот подписывал первый в жизни профессиональный контракт, не скупился на комплименты в адрес своего подопечного и отметил, что тот однажды выиграет «Золотой мяч».
Пока же Мессиньо «зажег» на юношеском чемпионате мира среди 17-летних, проходящем в Индонезии. Там Виллиан забил три мяча и отдал четыре голевые передачи, но сборная Бразилии проиграла в четвертьфинале Аргентине (0:3) и выбыла из турнира.
Впрочем, несмотря на активный интерес топ-клубов Европы (помимо «МЮ» и «Челси», также заинтересованность проявляют «Реал», «ПСЖ», «Арсенал», «Бавария», «Манчестер Сити» и другие), Мессиньо по законам Бразилии не сможет покинуть пределы родной страны до достижения 18-летия.
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