Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «МЮ» и «Челси» нацелились на 16-летнего бразильца Мессиньо
Англия
24 ноября 2023, 18:30 | Обновлено 24 ноября 2023, 18:32
279
1

ВИДЕО. «МЮ» и «Челси» нацелились на 16-летнего бразильца Мессиньо

«Палмейрас» просит за юного вундеркинда 60 млн евро

24 ноября 2023, 18:30 | Обновлено 24 ноября 2023, 18:32
279
1
ВИДЕО. «МЮ» и «Челси» нацелились на 16-летнего бразильца Мессиньо
The Sun. Эстевао Виллиан Мессиньо

Английские гранды «Манчестер Юнайтед» и «Челси» рассматривают вариант с подписанием контракта с 16-летним бразильским нападающим Эстевао Виллианом по прозвищу Мессиньо.

Правда, как сообщает The Sun, заинтересованным клубам придется раскошелиться на кругленькую сумму – в соглашении Эстевао с «Палмейрасом» имеется пункт о выкупе за 60 млн евро. Агент юного дарования, когда тот подписывал первый в жизни профессиональный контракт, не скупился на комплименты в адрес своего подопечного и отметил, что тот однажды выиграет «Золотой мяч».

Пока же Мессиньо «зажег» на юношеском чемпионате мира среди 17-летних, проходящем в Индонезии. Там Виллиан забил три мяча и отдал четыре голевые передачи, но сборная Бразилии проиграла в четвертьфинале Аргентине (0:3) и выбыла из турнира.

Впрочем, несмотря на активный интерес топ-клубов Европы (помимо «МЮ» и «Челси», также заинтересованность проявляют «Реал», «ПСЖ», «Арсенал», «Бавария», «Манчестер Сити» и другие), Мессиньо по законам Бразилии не сможет покинуть пределы родной страны до достижения 18-летия.

По теме:
ТЕН ХАГ – о конфликте с Вараном: «Это слухи»
Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Палмейрас Манчестер Юнайтед Челси
Источник The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Теннис | 23 ноября 2023, 19:38 1
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?

Элина вошла в топ-30 теннисисток по призовым за сезон

Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Футбол | 24 ноября 2023, 15:02 3
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны

Главный тренер «Манчестер Сити» рассчитывает на Савио и Яна Коуту в будущем

ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Футбол | 24.11.2023, 14:07
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»
Футбол | 24.11.2023, 16:30
Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»
Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
Футбол | 23.11.2023, 20:32
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Чем больше бразильские клубы дерут за свои таланты, тем невзрачнее бразильская сборная. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 6
Футбол
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
23.11.2023, 07:06 11
Биатлон
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 20
Художественная гимнастика
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 13:13 123
Футбол
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
23.11.2023, 15:17 50
Футбол
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем