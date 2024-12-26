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  4. Встреча с Моуриньо? Лидер Манчестер Сити может перебраться в Турцию
Англия
26 декабря 2024, 15:36 |
275
0

Встреча с Моуриньо? Лидер Манчестер Сити может перебраться в Турцию

«Фенербахче» нацелился на бельгийца Кевина де Брюйне

26 декабря 2024, 15:36 |
275
0
Встреча с Моуриньо? Лидер Манчестер Сити может перебраться в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Турецкий «Фенербахче» нацелился на звездного бельгийца Кевина де Брюйне, который играет за «Манчестер Сити». Главный тренер турецкого клуба Жозе Моуриньо лично заинтересован в приобретении футболиста.

Португальский специалист уверен, что в ближайшее трансферное окно руководство его клуба сможет уговорить Кевина присоединиться к «Фенербахче». Как сообщает турецкая пресса, спортивный директор Марио Бранко разговаривал с агентом де Брюйне и сообщил тому о возможных переговорах.

Кевин де Брюйне пока не определился со своим будущим, однако рассматривает все возможные варианты продолжения карьеры – бельгиец не против играть в турецком чемпионате. Однако, конкретных предложений со стороны «Фенербахче» пока не поступало.

В этом сезоне де Брюйне провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бельгийский футболист заинтересовал клубы МЛС.

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Микола Титюк Источник: Footmercato
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