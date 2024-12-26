Встреча с Моуриньо? Лидер Манчестер Сити может перебраться в Турцию
«Фенербахче» нацелился на бельгийца Кевина де Брюйне
Турецкий «Фенербахче» нацелился на звездного бельгийца Кевина де Брюйне, который играет за «Манчестер Сити». Главный тренер турецкого клуба Жозе Моуриньо лично заинтересован в приобретении футболиста.
Португальский специалист уверен, что в ближайшее трансферное окно руководство его клуба сможет уговорить Кевина присоединиться к «Фенербахче». Как сообщает турецкая пресса, спортивный директор Марио Бранко разговаривал с агентом де Брюйне и сообщил тому о возможных переговорах.
Кевин де Брюйне пока не определился со своим будущим, однако рассматривает все возможные варианты продолжения карьеры – бельгиец не против играть в турецком чемпионате. Однако, конкретных предложений со стороны «Фенербахче» пока не поступало.
В этом сезоне де Брюйне провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что бельгийский футболист заинтересовал клубы МЛС.
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