Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Кевин де Брюйне решил перебраться в MLS
33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне принял решение покинуть английский клуб.
У бельгийской суперзвезды заканчивается контракт, он хочет сменить клуб. Самым приоритетным вариантом продолжения карьеры является «Интер Майами». Бельгийца туда приглашает играть легенда футбола Лионель Месси, Кевин готов принять это предложение, его заинтересовал этот проект больше всего.
Де Брюйне провел в этом сезоне 13 матчей, забил один 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина Де Брюйне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звездный супертяжеловес убежден в победе Александра
Киевляне оформили единоличное лидерство в чемпионате, команда Ротаня впервые проиграла