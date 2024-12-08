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  4. Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Англия
08 декабря 2024, 22:09 |
1173
0

Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси

Кевин де Брюйне решил перебраться в MLS

08 декабря 2024, 22:09 |
1173
0
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне принял решение покинуть английский клуб.

У бельгийской суперзвезды заканчивается контракт, он хочет сменить клуб. Самым приоритетным вариантом продолжения карьеры является «Интер Майами». Бельгийца туда приглашает играть легенда футбола Лионель Месси, Кевин готов принять это предложение, его заинтересовал этот проект больше всего.

Де Брюйне провел в этом сезоне 13 матчей, забил один 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина Де Брюйне.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити трансферы АПЛ Лионель Месси трансферы Интер Майами
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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