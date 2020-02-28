В субботу, 29-го февраля, состоится встреча 20-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает «Мариуполь». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 14:00 по киевскому времени.



Черниговская команда обеспечила себе место в первой шестерке, которая разыграет путевки в еврокубки. А вот «Мариуполь» ведет отчаянную борьбу за топ-6. Так что очки нужнее приазовцам. Вот только ни разу в рамках УПЛ они не смогли отобрать очки у «Десны». Да и в первом круге разгромно уступили – 0:4. Быть может, сейчас и настал момент ломать неприятные традиции?



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Мариуполь».