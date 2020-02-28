20-й тур
Десна
:
Мариуполь
29.02.2020 14:00

Десна – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура чемпионата Украины

  • 28.02.2020 13:45
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Десна – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

В субботу, 29-го февраля, состоится встреча 20-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает «Мариуполь». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 14:00 по киевскому времени.
 
Черниговская команда обеспечила себе место в первой шестерке, которая разыграет путевки в еврокубки. А вот «Мариуполь» ведет отчаянную борьбу за топ-6. Так что очки нужнее приазовцам. Вот только ни разу в рамках УПЛ они не смогли отобрать очки у «Десны». Да и в первом круге разгромно уступили – 0:4. Быть может, сейчас и настал момент ломать неприятные традиции?
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Мариуполь».

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Источник — Sport.ua

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