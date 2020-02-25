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Челси – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 25.02.2020 21:55
  • 1366 просмотров
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Челси – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Челси

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» принимает мюнхенскую «Баварию». 

Стартовые составы команд

«Челси»: Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Баркли, Жиру, Маунт.

Запасные: Аррисабалага, Абрахам, Виллиан, Педро, Зума, Эмерсон, Гилмор.

«Бавария»: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго – Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Коутиньо, Горецка, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бавария».

Лучшие моменты матча Челси - Бавария
54' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
51' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
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Источник — Sport.ua

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