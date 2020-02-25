Челси – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» принимает мюнхенскую «Баварию».
Стартовые составы команд
«Челси»: Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Баркли, Жиру, Маунт.
Запасные: Аррисабалага, Абрахам, Виллиан, Педро, Зума, Эмерсон, Гилмор.
«Бавария»: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго – Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Одриосола, Коутиньо, Горецка, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бавария».
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
Источник — Sport.ua
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