Во вторник, 25-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Челси» принимает мюнхенскую «Баварию». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 22:00 по киевскому времени.



Мюнхенцы едут в Лондон с решимостью победить. В финале ЛЧ-2011/12, который прошел на «Альянц-Арене», «Бавария» вела в счете, но пропустила от Дидье Дрогба на 88-й минуте. А в серии пенальти удачливее оказался «Челси». С тех пор для «красных» лондонская команда является сверхпринципиальным соперником. И сейчас «Бавария» имеет все шансы взять реванш за то поражение: команда стала единственной, которая на групповом этапе не потеряла ни одного очка, она лидирует в Бундеслиге. Вот только вряд ли «синие» согласны сдаться без боя!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Бавария».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

