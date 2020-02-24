Челси
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Бавария
25.02.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Челси – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 24.02.2020 20:38
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Челси – Бавария. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 25-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Челси» принимает мюнхенскую «Баварию». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 22:00 по киевскому времени.
 
Мюнхенцы едут в Лондон с решимостью победить. В финале ЛЧ-2011/12, который прошел на «Альянц-Арене», «Бавария» вела в счете, но пропустила от Дидье Дрогба на 88-й минуте. А в серии пенальти удачливее оказался «Челси». С тех пор для «красных» лондонская команда является сверхпринципиальным соперником. И сейчас «Бавария» имеет все шансы взять реванш за то поражение: команда стала единственной, которая на групповом этапе не потеряла ни одного очка, она лидирует в Бундеслиге. Вот только вряд ли «синие» согласны сдаться без боя!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Бавария».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
 

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Источник — Sport.ua

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