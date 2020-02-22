Халеп выиграла турнир в Дубае

Вторая ракетка мира с трудом одолела Елену Рыбакину из Казахстана

  • 22.02.2020 19:47
  • 514 просмотров
  • 2 комментария
Халеп выиграла турнир в Дубае
© WTA. Симона Халеп

В субботу, 22 февраля, на престижном турнире серии Премьер в Дубае состоялся финал в женском одиночном разряде.
 
Вторая ракетка мира Симона Халеп в напряженных трех сетах обыграла Елену Рыбакину (№19 WTA), представляющей Казахстан.
 
Дубай. Финал
Симона Халеп (Румыния) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 6:3, 7:6(5)
 
Для Халеп это был 37-й финал на уровне WTA, на ее счету 20 побед. В третий раз в карьере Симоне удалось отыграться в решающем матче после проигрыша первого сета.
 
Со следующей недели она увеличит отрыв от третьего места в рейтинге WTA, на котором идет Каролина Плишкова.
 
Рыбакина в этом году выходила во все финалы турниров, в которых играла (победила только в Хобарте). Единственным исключением стал Australian Open. Также до этого поединка она выиграла все семь трехсетовых матчей в сезоне.
 
С понедельника представительница Казахстана поднимется на 2 позиции в мировом рейтинге.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Oleksyi Gorupovych
    online
      Oleksyi Gorupovych, 22.02.2020 20:01
    0
    Матч супер. Молодчина Симона. Все майже витягувала. А в Рибакіної потенціал не поганий.
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 22.02.2020 20:00
    +3
    Три года назад Марта легко обыгрывала Рыбакину на юниорском Австалион опен, а что мы видим сегодня, Рыбакина в 2020 году уже сыграла 4 финала из которых выиграла один, а Костюк все еще играет ITF 60 и не как не может выйти на новый уровень. Но надежна еще жива, что Марта к своим 20 годам наконец начнет показывать игру мирового уровня.
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 22.02.2020 20:00
    +3
    Три года назад Марта легко обыгрывала Рыбакину на юниорском Австалион опен, а что мы видим сегодня, Рыбакина в 2020 году уже сыграла 4 финала из которых выиграла один, а Костюк все еще играет ITF 60 и не как не может выйти на новый уровень. Но надежна еще жива, что Марта к своим 20 годам наконец начнет показывать игру мирового уровня.
    Ссылка
    Oleksyi Gorupovych
    online
      Oleksyi Gorupovych, 22.02.2020 20:01
    0
    Матч супер. Молодчина Симона. Все майже витягувала. А в Рибакіної потенціал не поганий.
    Ссылка
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