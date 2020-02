Халеп выиграла турнир в Дубае

В субботу, 22 февраля, на престижном турнире серии Премьер в Дубае состоялся финал в женском одиночном разряде.



Вторая ракетка мира Симона Халеп в напряженных трех сетах обыграла Елену Рыбакину (№19 WTA), представляющей Казахстан.



Дубай. Финал

Симона Халеп (Румыния) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 6:3, 7:6(5)



Для Халеп это был 37-й финал на уровне WTA, на ее счету 20 побед. В третий раз в карьере Симоне удалось отыграться в решающем матче после проигрыша первого сета.



Со следующей недели она увеличит отрыв от третьего места в рейтинге WTA, на котором идет Каролина Плишкова.



Рыбакина в этом году выходила во все финалы турниров, в которых играла (победила только в Хобарте). Единственным исключением стал Australian Open. Также до этого поединка она выиграла все семь трехсетовых матчей в сезоне.



С понедельника представительница Казахстана поднимется на 2 позиции в мировом рейтинге.

She's the champion!@Simona_Halep takes the @ddftennis title in a tiebreak after a simply amazing match against Rybakina - 3-6, 6-3, 7-6(5)! pic.twitter.com/7ojq7yHtCS