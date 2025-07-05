ВИДЕО. Алонсо прокомментировал трагедию Жоты и игру с Боруссией Д

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед четвертьфиналом клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией». Вот основные тезисы:

«Хочу от себя лично, и от клуба, выразить искренние соболезнования семьям Диогу Жоты и Андре Силвы».

«После игры с «Ювентусом» хочет продолжать идти вперед».

«Это будет интенсивный матч, нам нужно провести его н хорошем уровне».

«Мбаппе чувствует себя лучше и лучше с каждым днем».

Четвертьфинал клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоится 5 июля в 23:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее предложение по одному из фаворитов на «Золотой мяч».