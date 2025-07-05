Клубный чемпионат мира05 июля 2025, 17:40 | Обновлено 05 июля 2025, 17:41
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ВИДЕО. Алонсо прокомментировал трагедию Жоты и игру с Боруссией Д
Испанский коуч дал несколько комментариев перед четвертьфиналом КЧМ
05 июля 2025, 17:40 | Обновлено 05 июля 2025, 17:41
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Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед четвертьфиналом клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией». Вот основные тезисы:
- «Хочу от себя лично, и от клуба, выразить искренние соболезнования семьям Диогу Жоты и Андре Силвы».
- «После игры с «Ювентусом» хочет продолжать идти вперед».
- «Это будет интенсивный матч, нам нужно провести его н хорошем уровне».
- «Мбаппе чувствует себя лучше и лучше с каждым днем».
Четвертьфинал клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоится 5 июля в 23:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее предложение по одному из фаворитов на «Золотой мяч».
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