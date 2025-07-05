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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 17:40 | Обновлено 05 июля 2025, 17:41
211
0

ВИДЕО. Алонсо прокомментировал трагедию Жоты и игру с Боруссией Д

Испанский коуч дал несколько комментариев перед четвертьфиналом КЧМ

05 июля 2025, 17:40 | Обновлено 05 июля 2025, 17:41
211
0
ВИДЕО. Алонсо прокомментировал трагедию Жоты и игру с Боруссией Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед четвертьфиналом клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией». Вот основные тезисы:

  • «Хочу от себя лично, и от клуба, выразить искренние соболезнования семьям Диогу Жоты и Андре Силвы».
  • «После игры с «Ювентусом» хочет продолжать идти вперед».
  • «Это будет интенсивный матч, нам нужно провести его н хорошем уровне».
  • «Мбаппе чувствует себя лучше и лучше с каждым днем».

Четвертьфинал клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоится 5 июля в 23:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее предложение по одному из фаворитов на «Золотой мяч».

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Боруссия Дортмунд Хаби Алонсо пресс-конференция Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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