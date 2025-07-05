Реал готовит сумасшедшее предложение по одному из фаворитов на Золотой мяч
Витинья привлекает внимание мадридского гранда
Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд готовит предложение в размере 100 миллионов евро + Эдуардо Камавинги за 25-летнего футболиста. Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо видит в Витинье замену Луке МОдричу.
Парижский клуб ранее интересовался Эдуардо Камавингой.
В прошедшем сезоне Витинья провел 56 матчей на клубном уровне, в которых отличился 8 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Португалец является одним из фаворитов на «Золотой мяч».
Ранее сообщалось о том, что «Реал» может попрощаться с нападающим.
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