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Испания
05 июля 2025, 12:41 | Обновлено 05 июля 2025, 13:06
1181
1

Реал готовит сумасшедшее предложение по одному из фаворитов на Золотой мяч

Витинья привлекает внимание мадридского гранда

05 июля 2025, 12:41 | Обновлено 05 июля 2025, 13:06
1181
1
Реал готовит сумасшедшее предложение по одному из фаворитов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд готовит предложение в размере 100 миллионов евро + Эдуардо Камавинги за 25-летнего футболиста. Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо видит в Витинье замену Луке МОдричу.

Парижский клуб ранее интересовался Эдуардо Камавингой.

В прошедшем сезоне Витинья провел 56 матчей на клубном уровне, в которых отличился 8 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Португалец является одним из фаворитов на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может попрощаться с нападающим.

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Витинья (ПСЖ) ПСЖ Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Эдуардо Камавинга Хаби Алонсо Лука Модрич
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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saltim
Скорее вместо Крооса.  Такой игрок всем нужен. Стоить будет минимум 150 лямов
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