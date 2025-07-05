Реал готовит сумасшедшее предложение по одному из фаворитов на Золотой мяч

Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд готовит предложение в размере 100 миллионов евро + Эдуардо Камавинги за 25-летнего футболиста. Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо видит в Витинье замену Луке МОдричу.

Парижский клуб ранее интересовался Эдуардо Камавингой.

В прошедшем сезоне Витинья провел 56 матчей на клубном уровне, в которых отличился 8 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Португалец является одним из фаворитов на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может попрощаться с нападающим.