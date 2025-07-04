Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры начались. Реал может попрощаться с нападающим, это не Родриго
Испания
04 июля 2025, 22:08 |
1348
0

Переговоры начались. Реал может попрощаться с нападающим, это не Родриго

Эндрик намерен покинуть испанский гранд

04 июля 2025, 22:08 |
1348
0
Переговоры начались. Реал может попрощаться с нападающим, это не Родриго
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий Эндрик может покинуть мадридский «Реал», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 18-летний футболист переживает за свое игровое время после того, как отлично на клубном чемпионате мира себя показал Гонсало Гарсия. Целью бразильца является чемпионат мира 2026 года, на который будет сложно попасть без игровой практики.

Эндрик начал переговоры с руководством клуба касательно своего будущего в команде. Рассматривается вариант с арендой. В прошедшем сезоне нападающий провел 37 матчей на клубном уровне, в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» пообещал игрокам рекордные призовые за Клубный ЧМ.

По теме:
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Легенда Ман Сити достиг соглашения с новым клубом. Романо подтвердил
Недоволен в Мадриде. Арсенал готов забрать футболиста Реала за 90 млн евро
Эндрик Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Гонсало Гарсия
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Футбол | 04 июля 2025, 22:44 0
Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира

Поединок состоится 5 июля в 04:00 по Киеву

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 04 июля 2025, 18:00 12
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025

Поединок 1/16 финала состоится 4 июля и начнется не ранее 18:30 по Киеву

Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Футбол | 04.07.2025, 07:27
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Теннис | 04.07.2025, 04:41
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Футбол | 04.07.2025, 12:05
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
03.07.2025, 23:02 2
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
04.07.2025, 07:41 16
Футбол
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
03.07.2025, 06:15
Бокс
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
02.07.2025, 22:10 26
Теннис
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
03.07.2025, 05:33
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем