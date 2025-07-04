Переговоры начались. Реал может попрощаться с нападающим, это не Родриго

Бразильский нападающий Эндрик может покинуть мадридский «Реал», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 18-летний футболист переживает за свое игровое время после того, как отлично на клубном чемпионате мира себя показал Гонсало Гарсия. Целью бразильца является чемпионат мира 2026 года, на который будет сложно попасть без игровой практики.

Эндрик начал переговоры с руководством клуба касательно своего будущего в команде. Рассматривается вариант с арендой. В прошедшем сезоне нападающий провел 37 матчей на клубном уровне, в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» пообещал игрокам рекордные призовые за Клубный ЧМ.