Реал пообещал игрокам рекордные призовые за Клубный ЧМ. Названа сумма
Каждый может получить по 1 миллиону евро
По информации испанских СМИ, президент Реала Флорентино Перес очень серьезно воспринимает Клубный чемпионат мира и просит у игроков завоевать этот трофей.
В случае победы каждый футболист первой команды получит бонус – 1 миллион евро. Сообщается, что это наибольшие индивидуальные призовые в истории клуба.
Таких виплат не было даже за победу в Лиге чемпионов.
Однако клуб сможет себе это позволить, ведь победа в Клубном чемпионате мира принесет более 100 миллионов евро, а за выход в четвертьфинал клуб уже заработал почти 60 миллионов.
Мадридская команда в четвертьфинале сыграет против Боруссии Дортмунд.
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