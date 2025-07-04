Реал пообещал игрокам рекордные призовые за Клубный ЧМ. Названа сумма

По информации испанских СМИ, президент Реала Флорентино Перес очень серьезно воспринимает Клубный чемпионат мира и просит у игроков завоевать этот трофей.

В случае победы каждый футболист первой команды получит бонус – 1 миллион евро. Сообщается, что это наибольшие индивидуальные призовые в истории клуба.

Таких виплат не было даже за победу в Лиге чемпионов.

Однако клуб сможет себе это позволить, ведь победа в Клубном чемпионате мира принесет более 100 миллионов евро, а за выход в четвертьфинал клуб уже заработал почти 60 миллионов.

Мадридская команда в четвертьфинале сыграет против Боруссии Дортмунд.