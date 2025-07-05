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05 июля 2025, 12:17 |
759
1

Ямаль или Дембеле? Обнародован список фаворитов на Золотой мяч

Главным претендентом на награду остается Усман Дембеле

05 июля 2025, 12:17 |
759
1
Ямаль или Дембеле? Обнародован список фаворитов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Портал Football 365 обнародовал список фаворитов на «Золотой мяч».

Вершину рейтинга фаворитов занимает французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Серебро топ досталось Ламину Ямалю, выступающему за «Барселону». Тройку неожиданно замкнул еще один игрок «ПСЖ» – Витинья.

Четвертая строчку занята Мохамедом Салахом из «Ливерпуля», а пятая – Килианом Мбаппе из мадридского «Реала».

Полный рейтинг:

  • 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ);
  • 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона);
  • 3. Витинья (Португалия, ПСЖ);
  • 4. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль);
  • 5. Килиан Мбаппе (Франция, Реал);
  • 6. Рафинья (Бразилия, Барселона);
  • 7. Хвича Кварацхелия (Грузия);
  • 8. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ);
  • 9. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ);
  • 10. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ).

Ранее сообщалось о том, что Алонсо выбрал игрока «Реала», который получит «Золотой мяч».

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Золотой мяч рейтинг Усман Дембеле Ламин Ямаль Витинья (ПСЖ) Мохамед Салах Килиан Мбаппе Рафинья Диас Хвича Кварацхелия Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Дезире Дуэ
Даниил Кирияка Источник: Football365
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Artem_Ponomar
Рафінья не справедливо що так низько опинився в цьому топі
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