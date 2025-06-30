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  4. Алонсо выбрал игрока Реала, который получит ЗМ. Это не Винисиус и не Мбаппе
Испания
30 июня 2025, 13:50 |
661
0

Алонсо выбрал игрока Реала, который получит ЗМ. Это не Винисиус и не Мбаппе

Главный тренер королевского клуба верит в Джуда Беллингема

30 июня 2025, 13:50 |
661
0
Алонсо выбрал игрока Реала, который получит ЗМ. Это не Винисиус и не Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо обратился к английскому полузащитнику королевского клуба Джуду Беллингему:

«Ты обладаешь всеми необходимыми качествами и выиграешь «Золотой мяч», я в это искренне верю».

В сезоне 2024/25 Джуд Беллингем провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем после клубного чемпионата мира перенесет операцию, из-за чего не сможет играть в футбол до середины октября.

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Хаби Алонсо Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Золотой мяч Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе
Дмитрий Вус Источник
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