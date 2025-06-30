Алонсо выбрал игрока Реала, который получит ЗМ. Это не Винисиус и не Мбаппе
Главный тренер королевского клуба верит в Джуда Беллингема
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо обратился к английскому полузащитнику королевского клуба Джуду Беллингему:
«Ты обладаешь всеми необходимыми качествами и выиграешь «Золотой мяч», я в это искренне верю».
В сезоне 2024/25 Джуд Беллингем провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем после клубного чемпионата мира перенесет операцию, из-за чего не сможет играть в футбол до середины октября.
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