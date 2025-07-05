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  4. Хаби АЛОНСО: «Мне нужно познакомиться с этим игроком Реала поближе»
Испания
05 июля 2025, 19:12 | Обновлено 05 июля 2025, 19:23
468
0

Хаби АЛОНСО: «Мне нужно познакомиться с этим игроком Реала поближе»

Испанский тренер – об Орельене Тчуамени

05 июля 2025, 19:12 | Обновлено 05 июля 2025, 19:23
468
0
Хаби АЛОНСО: «Мне нужно познакомиться с этим игроком Реала поближе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями о французском хавбеке «бланкос» Орельена Тчуамени.

«Я много раз видел его в действии, но в конце концов нужно познакомиться с ним поближе.

У него есть способность адаптироваться, он очень умный, когда дело доходит до понимания концепций. Его позиция очень важна для меня, чтобы быть сильным в середине», – отметил Алонсо.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» планирует обменять звездного полузащитника из АПЛ на Орельена Тчуамени.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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