Испания05 июля 2025, 19:12 | Обновлено 05 июля 2025, 19:23
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Хаби АЛОНСО: «Мне нужно познакомиться с этим игроком Реала поближе»
Испанский тренер – об Орельене Тчуамени
05 июля 2025, 19:12 | Обновлено 05 июля 2025, 19:23
468
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Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями о французском хавбеке «бланкос» Орельена Тчуамени.
«Я много раз видел его в действии, но в конце концов нужно познакомиться с ним поближе.
У него есть способность адаптироваться, он очень умный, когда дело доходит до понимания концепций. Его позиция очень важна для меня, чтобы быть сильным в середине», – отметил Алонсо.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» планирует обменять звездного полузащитника из АПЛ на Орельена Тчуамени.
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