Хаби АЛОНСО: «Мне нужно познакомиться с этим игроком Реала поближе»

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями о французском хавбеке «бланкос» Орельена Тчуамени.

«Я много раз видел его в действии, но в конце концов нужно познакомиться с ним поближе.

У него есть способность адаптироваться, он очень умный, когда дело доходит до понимания концепций. Его позиция очень важна для меня, чтобы быть сильным в середине», – отметил Алонсо.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» планирует обменять звездного полузащитника из АПЛ на Орельена Тчуамени.