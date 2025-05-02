Реал запланировал великий обмен на суперзвезду, которая их опозорила в ЛЧ

Мадридский «Реал» планирует купить звездного полузащитника из АПЛ.

По информации известного испанского издания El gol Digital, мадридский «Реал» проявляет большой интерес к звездному хавбеку «Арсенала» Деклану Райсу. Мадридский клуб планирует обмен Райса на французского хавбека Орельена Тчуамени, которым интересуется «Арсенал». Помимо Чуамени «Реал» готов доплаты за Райса.

Отметим, что Райс оформил дубль в матче 1/4 финале Лиги чемпионов против «Реала», забив два гола со штрафного.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее подписание.