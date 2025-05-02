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  4. Реал запланировал великий обмен на суперзвезду, которая их опозорила в ЛЧ
Испания
02 мая 2025, 01:19 |
485
1

Реал запланировал великий обмен на суперзвезду, которая их опозорила в ЛЧ

Мадридцы планируют обменять Орельен Тчуамени на Деклана Райса

02 мая 2025, 01:19 |
485
1
Реал запланировал великий обмен на суперзвезду, которая их опозорила в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Мадридский «Реал» планирует купить звездного полузащитника из АПЛ.

По информации известного испанского издания El gol Digital, мадридский «Реал» проявляет большой интерес к звездному хавбеку «Арсенала» Деклану Райсу. Мадридский клуб планирует обмен Райса на французского хавбека Орельена Тчуамени, которым интересуется «Арсенал». Помимо Чуамени «Реал» готов доплаты за Райса.

Отметим, что Райс оформил дубль в матче 1/4 финале Лиги чемпионов против «Реала», забив два гола со штрафного.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее подписание.

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Орельен Тчуамени Деклан Райс Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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Saar
Після того , як Райс забив божевільні штрафні Реалу, Арсенал його не продасть!
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Теннис
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