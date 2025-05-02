Реал запланировал великий обмен на суперзвезду, которая их опозорила в ЛЧ
Мадридцы планируют обменять Орельен Тчуамени на Деклана Райса
Мадридский «Реал» планирует купить звездного полузащитника из АПЛ.
По информации известного испанского издания El gol Digital, мадридский «Реал» проявляет большой интерес к звездному хавбеку «Арсенала» Деклану Райсу. Мадридский клуб планирует обмен Райса на французского хавбека Орельена Тчуамени, которым интересуется «Арсенал». Помимо Чуамени «Реал» готов доплаты за Райса.
Отметим, что Райс оформил дубль в матче 1/4 финале Лиги чемпионов против «Реала», забив два гола со штрафного.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее подписание.
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