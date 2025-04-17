Пожертвовать Винисиусом. Реал готовит сумасшедшее подписание, план Переса
Эрлинг Холанд стал новой целью мадридского гранда
«Реал» нацелился на трансфер норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. сообщает Fichajes.
По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес одержим подписанием 24-летнего футболиста и в ближайшее время планирует сделать предложение по трансферу, который обойдется минимум в 150 миллионов евро.
«Сливочные» готовы продать Родриго, Рюдигера, Тчуамени, Алабу, Диаса и даже Винисиуса, если получат предложение. Все ради освобождения зарплатного фонда и подписания Эрлинга, таков план Переса.
В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 40 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что стали известны подробности травмы Мбаппе.
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