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  4. Пожертвовать Винисиусом. Реал готовит сумасшедшее подписание, план Переса
Испания
17 апреля 2025, 20:14 |
1886
0

Пожертвовать Винисиусом. Реал готовит сумасшедшее подписание, план Переса

Эрлинг Холанд стал новой целью мадридского гранда

17 апреля 2025, 20:14 |
1886
0
Пожертвовать Винисиусом. Реал готовит сумасшедшее подписание, план Переса
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Реал» нацелился на трансфер норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. сообщает Fichajes.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес одержим подписанием 24-летнего футболиста и в ближайшее время планирует сделать предложение по трансферу, который обойдется минимум в 150 миллионов евро.

«Сливочные» готовы продать Родриго, Рюдигера, Тчуамени, Алабу, Диаса и даже Винисиуса, если получат предложение. Все ради освобождения зарплатного фонда и подписания Эрлинга, таков план Переса.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 40 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что стали известны подробности травмы Мбаппе.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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