Сыграет ли с Барселоной? Стали известны подробности травмы Мбаппе
Все не так серьезно, как изначально казалось
Стали известны подробности по травме французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, сообщает Diario Sport.
По информации источника, у 26-летнего француза после матча с «Арсеналом» была обнаружена травма голеностопа. На данный момент ничего серьезного в ней нет, в ближайшие 48 часов игрок пойдет еще одно обследование. Ближайшие матч чемпионата с «Атлетик» Бильбао Килиан пропустит из-за красной карточке.
Сейчас его участию в матче Кубка Испании с «Барселоной» ничто не угрожает. Встреча состоится 26 апреля.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда атаки «Реала» может пропустить 2 матча с «Барсой».
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