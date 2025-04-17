Сыграет ли с Барселоной? Стали известны подробности травмы Мбаппе

Стали известны подробности по травме французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, у 26-летнего француза после матча с «Арсеналом» была обнаружена травма голеностопа. На данный момент ничего серьезного в ней нет, в ближайшие 48 часов игрок пойдет еще одно обследование. Ближайшие матч чемпионата с «Атлетик» Бильбао Килиан пропустит из-за красной карточке.

Сейчас его участию в матче Кубка Испании с «Барселоной» ничто не угрожает. Встреча состоится 26 апреля.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда атаки «Реала» может пропустить 2 матча с «Барсой».