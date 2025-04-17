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Испания
17 апреля 2025, 19:53 | Обновлено 17 апреля 2025, 20:24
1270
1

Сыграет ли с Барселоной? Стали известны подробности травмы Мбаппе

Все не так серьезно, как изначально казалось

17 апреля 2025, 19:53 | Обновлено 17 апреля 2025, 20:24
1270
1
Сыграет ли с Барселоной? Стали известны подробности травмы Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Стали известны подробности по травме французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, у 26-летнего француза после матча с «Арсеналом» была обнаружена травма голеностопа. На данный момент ничего серьезного в ней нет, в ближайшие 48 часов игрок пойдет еще одно обследование. Ближайшие матч чемпионата с «Атлетик» Бильбао Килиан пропустит из-за красной карточке.

Сейчас его участию в матче Кубка Испании с «Барселоной» ничто не угрожает. Встреча состоится 26 апреля.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда атаки «Реала» может пропустить 2 матча с «Барсой».

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Килиан Мбаппе Барселона Атлетик Бильбао Кубок Испании по футболу травма Арсенал Лондон Реал Мадрид удаление (красная карточка)
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
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Комментарии 1
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Mark4854590
Тим цікавіше буде протистояння. І Реал у разі чого не зможе сказати, що ми програли Барсі, бо в нас не було Мбаппе)
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