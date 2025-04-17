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  4. Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Испания
17 апреля 2025, 01:24 |
478
1

Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой

Килиан Мбаппе получил повреждение в матче с «Арсеналом»

17 апреля 2025, 01:24 |
478
1
Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рискует пропустить Эль-Классико, сообщает realmadridexclusivo.

По информации источника, из-за полученного повреждения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», французский футболист рискует не сыграть и в финале Кубка Испании, который состоится 26 апреля, и в Эль-Классико, которое состоится 1 мая в рамка Ла Лиги.

У Мбаппе есть подозрение на растяжение связок и срок восстановления в таком случае составляет от 2 до 4 недель. В клубе не хотят рисковать игроком, потому выпустят на поле даже в матчах с «Барселоной» лишь в случае его полной готовности играть.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 32 матча на клубном уровне, забил 32 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что трех звезд «Реала» винят в вылете от «Арсенала».

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Килиан Мбаппе Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал - Арсенал Барселона травма
Даниил Кирияка Источник: Realmadridexclusivo
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EGOS
те як "грає" мбаппе останнім часом не робить його взагалі втратою для Реала..бразіли краще справляються без нього - це факт!
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