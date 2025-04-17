Лига чемпионов17 апреля 2025, 08:03 |
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Болельщики разочарованы. Этих трех звезд Реала винят в вылете от Арсенала
Болельщики недовольны игрой Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе
17 апреля 2025, 08:03 |
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Болельщики мадридского «Реала» обвиняют трех суперзвезд команды в вылете от «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Fichajes.
По информации источника, фанаты испанского гранда разочарованы игрой следующих футболистов:
- Джуд Беллингем: он значительно сбавил в игровой форме по сравнению с началом сезона
- Винисиус: бразилец пытался помочь своей команде, даже забил гол, но все же, провел не лучший матч.
- Килиан Мбаппе: так и не нашел своего момента в матче, а в конце встречи получил травму.
«Арсенал» победил «Реал» с общим счетом 5:1.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти объяснил, почему «Реал» без шансов вылетел из Лиги чемпионов.
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