Болельщики разочарованы. Этих трех звезд Реала винят в вылете от Арсенала

Болельщики мадридского «Реала» обвиняют трех суперзвезд команды в вылете от «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Fichajes.

По информации источника, фанаты испанского гранда разочарованы игрой следующих футболистов:

Джуд Беллингем: он значительно сбавил в игровой форме по сравнению с началом сезона

Винисиус: бразилец пытался помочь своей команде, даже забил гол, но все же, провел не лучший матч.

Килиан Мбаппе: так и не нашел своего момента в матче, а в конце встречи получил травму.

«Арсенал» победил «Реал» с общим счетом 5:1.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти объяснил, почему «Реал» без шансов вылетел из Лиги чемпионов.