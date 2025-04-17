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  4. Болельщики разочарованы. Этих трех звезд Реала винят в вылете от Арсенала
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 08:03 |
3811
0

Болельщики разочарованы. Этих трех звезд Реала винят в вылете от Арсенала

Болельщики недовольны игрой Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе

17 апреля 2025, 08:03 |
3811
0
Болельщики разочарованы. Этих трех звезд Реала винят в вылете от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Болельщики мадридского «Реала» обвиняют трех суперзвезд команды в вылете от «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Fichajes.

По информации источника, фанаты испанского гранда разочарованы игрой следующих футболистов:

  • Джуд Беллингем: он значительно сбавил в игровой форме по сравнению с началом сезона
  • Винисиус: бразилец пытался помочь своей команде, даже забил гол, но все же, провел не лучший матч.
  • Килиан Мбаппе: так и не нашел своего момента в матче, а в конце встречи получил травму.

«Арсенал» победил «Реал» с общим счетом 5:1.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти объяснил, почему «Реал» без шансов вылетел из Лиги чемпионов.

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Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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