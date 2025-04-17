Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
«Сливочные» уступили «Арсеналу»
16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
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«Арсенал» переиграл «Реал» 5:1 по сумме двух встреч и вышел в полуфинал ЛЧ, где сыграет против «ПСЖ».
После завершения матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил вылет команды из главного еврокубка.
«Сегодня команда старалась, но мы не смогли что-то изменить. «Арсенал» заслужил пройти дальше.
Есть две стороны футбола: счастливая сторона, которую мы чувствовали в течение нескольких лет, теперь наша очередь почувствовать печальную сторону. У нас еще есть Ла Лига, Кубок Испании и Клубный чемпионат мира. Сезон еще достаточно длинный», – сказал Анчелотти.
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