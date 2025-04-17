Разбитые надежды Бернабеу. Арсенал выбил Реал из Лиги чемпионов

В Мадриде состоялся ответный матч Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Арсенал». В первом поединке «канониры» одержали победу со счетом 3:0, и хозяевам поля нужно было решить непростую задачу, как нивелировать гандикап соперников.

В начале поединка «галактикос» попытались оказывать давление на штрафную «Арсенала», но гости не стали отсиживаться в обороне и проводили свои атаки. Особенно активным был Сака, который из разных позиций пробивал по воротам. И вскоре в ворота «Реала» после просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти, усмотрев фол Асенсио на Мерино. Сака с 11-тиметровой отметки пробил подсечкой, но Куртуа ход соперника разгадал.

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В середине первого тайма после борьбы Райса с Мбаппе арбитр назначил пенальти уже в ворота «Арсенала». Но после длительной паузы, которая длилась почти пять минут, арбитр изменил свое решение, зафиксировав оффсайд у Мбаппе.

У «Реала» в атаке многое не получалось, а организованная оборона «канониров» действовала почти безупречно. «Галактикос» часто использовали навесные передачи, которые не несли угрозы воротам гостей. До перерыва «сливочные» не нанесли ни одного удара в створ ворот соперников.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Хозяева предпринимали попытки вскрыть оборону «Арсенала», а «канониры» хладнокровно оберегали результат, добытый в первом матче. При этом редкие атаки гостей выглядели перспективней атакующих потуг «Реала». И один из выпадов «Арсенала» завершился неприятностями для команды Карло Анчелотти. После разрезной передачи Мерино Сака технично переиграл Куртуа. Правда, «галактикос» сразу сравняли результат. Ошибкой Салиба сполна воспользовался Винисиус, отправивший мяч в ворота.

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Еще одним неприятным моментом для «Реала» стало повреждение Мбаппе, из-за которого француз не смог продолжить поединок. С течением времени атаки «галактикос» выглядели все более обреченно. На последних минутах отличную возможность упустил Эндрик, который из пределов штрафной не попал в ворота. А точку в противостоянии поставил Мартинелли, который в контратаке реализовал выход один на один с Куртуа.

«Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с ПСЖ.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч.

«Реал – «Арсенал» – 1:2. Первый матч – 0:3.

Голы: Винисиус (67) – Сака (65), Мартинелли (90+3)

На 13-й минуте Сака не реализовал пенальти (вратарь).

Предупреждения: Райя (36), Партей (85) – Алаба (4), Асенсио (11), Рюдигер (85)

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Эндрик, 61), Асенсио (Модрич, 73), Рюдигер, Алаба (Фран Гарсия, 61), Вальверде, Чуамэни, Беллингем, Родриго (Себальос, 61), Мбаппе (Браим Диас, 71).

Арсенал: Райя, Тимбер (Уайт, 90+5), Салиба, Кивор, Льюис-Скелли, Партей, Райс (Зинченко, 90+5), Эдегор, Сака (Троссар, 77), Мерино, Мартинелли (Тирни, 90+5).

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА