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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
16.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 1 : 2
Арсенал Проходит дальше
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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 00:02 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:53
2221
40

Разбитые надежды Бернабеу. Арсенал выбил Реал из Лиги чемпионов

Лондонская команда вышла в полуфинал

17 апреля 2025, 00:02 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:53
2221
40
Разбитые надежды Бернабеу. Арсенал выбил Реал из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В Мадриде состоялся ответный матч Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Арсенал». В первом поединке «канониры» одержали победу со счетом 3:0, и хозяевам поля нужно было решить непростую задачу, как нивелировать гандикап соперников.

В начале поединка «галактикос» попытались оказывать давление на штрафную «Арсенала», но гости не стали отсиживаться в обороне и проводили свои атаки. Особенно активным был Сака, который из разных позиций пробивал по воротам. И вскоре в ворота «Реала» после просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти, усмотрев фол Асенсио на Мерино. Сака с 11-тиметровой отметки пробил подсечкой, но Куртуа ход соперника разгадал.

Getty Images/Global Images Ukraine

В середине первого тайма после борьбы Райса с Мбаппе арбитр назначил пенальти уже в ворота «Арсенала». Но после длительной паузы, которая длилась почти пять минут, арбитр изменил свое решение, зафиксировав оффсайд у Мбаппе.

У «Реала» в атаке многое не получалось, а организованная оборона «канониров» действовала почти безупречно. «Галактикос» часто использовали навесные передачи, которые не несли угрозы воротам гостей. До перерыва «сливочные» не нанесли ни одного удара в створ ворот соперников.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Хозяева предпринимали попытки вскрыть оборону «Арсенала», а «канониры» хладнокровно оберегали результат, добытый в первом матче. При этом редкие атаки гостей выглядели перспективней атакующих потуг «Реала». И один из выпадов «Арсенала» завершился неприятностями для команды Карло Анчелотти. После разрезной передачи Мерино Сака технично переиграл Куртуа. Правда, «галактикос» сразу сравняли результат. Ошибкой Салиба сполна воспользовался Винисиус, отправивший мяч в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще одним неприятным моментом для «Реала» стало повреждение Мбаппе, из-за которого француз не смог продолжить поединок. С течением времени атаки «галактикос» выглядели все более обреченно. На последних минутах отличную возможность упустил Эндрик, который из пределов штрафной не попал в ворота. А точку в противостоянии поставил Мартинелли, который в контратаке реализовал выход один на один с Куртуа.

«Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с ПСЖ.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч.

«Реал – «Арсенал» – 1:2. Первый матч – 0:3.

Голы: Винисиус (67) – Сака (65), Мартинелли (90+3)

На 13-й минуте Сака не реализовал пенальти (вратарь).

Предупреждения: Райя (36), Партей (85) – Алаба (4), Асенсио (11), Рюдигер (85)

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Эндрик, 61), Асенсио (Модрич, 73), Рюдигер, Алаба (Фран Гарсия, 61), Вальверде, Чуамэни, Беллингем, Родриго (Себальос, 61), Мбаппе (Браим Диас, 71).

Арсенал: Райя, Тимбер (Уайт, 90+5), Салиба, Кивор, Льюис-Скелли, Партей, Райс (Зинченко, 90+5), Эдегор, Сака (Троссар, 77), Мерино, Мартинелли (Тирни, 90+5).

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 40
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Harun Bakircioğlu
Вместо ремонтады вышла обсерада.
Давай, Карло, до свиданья.
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+5
Snooker
Арсенал наконец-то выиграет  лч 
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+2
Burevestnik
Реал зіграв достойно: 
майже не програв, бо гол на 90+3' - це татотаке.
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+1
😼
Мбаппе заробляє 500 000 на тиждень, за що?!? Белінгем 350 000 і що з того?!?
Спустили на землю всю команду разом з тренером і президентом сРеала
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Лига
Арсенал заслужено прошёл Реал и на изи неожиданно . Писал ещё до 1/4, что если пройдут Реал то скорей всего и выиграет Лче Арсенал. Удачи Арсеналу и Зинченко в полуфинале и финале
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0
pfk_alexandria
Обосреалились красиво, так и продолжать нытики)
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0
Показать Скрыть 1 ответ
ptolemeus
Надіюсь фанам Реала сьогодні присниться камбек))) 
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0
KirTheKing
no lunin, no party !! -- накричал на анчелотти флорентино перес..
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0
Tom
90 Хвилин найдовші на Бернабеу - казав Реал до гри! Але ось і результат негативний 1-5
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0
😼
Якби захисник Арсеналу не тупанув, то загальний рахунок був би 0:5
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0
Показать Скрыть 2 ответа
ptolemeus
Нещиро співчуваю усім наївним хлопчикам, які вірили у якийсь камбек))) В останніх матчах Реал глотнув 4 від Сосьєдада, 2 від Валенсії, 2 від Леганеса, і 3 від Арсенала. Тільки наївні могли думати, що у матчі-відповіді Реал не тільки відіграється, а ще й не пропустить.
Добре, що і Баварку залишили за бортом.
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-2
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_9Quantum19_
Здається, цього сезону у фіналі ЛЧ побачимо вперше в своїй історії ПСЖ. Хтозна, можливо вони і переможуть.
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-3
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Lulinnha
И порадовал Арсенал вдвойне. И выиграл  во втором и прошёл дальше. Зашла ставочка двойная. 
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-4
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Пoлковник
Великая Барселона победитель ЛЧ 2024/2025☝️
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-5
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T-800
Лионы, Арсеналы ... Динамы и прочие датчане, унижавшие Реал на Бернабеу
Мадрид и камбэки переоценены...
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-5
Пoлковник
Срыгали на рыгал☝️
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-5
⚒️Виталёк/ Люблю Мурлыку-AvtoИгоря🚘😸❤️
Знаю, что милый наш Кот😸 -
Топил в сей игре - за англичан❗🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Я ж - хоть ждал иной исход -
Тебя люблю! Хочу чтоб МУРЧАЛ❗😸❤️ 😊
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-6
Пoлковник
Пум очка наша подполковница, ты игру смотрела на службе☝️ ты рада?
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-8
⚒️Виталёк/ Люблю Мурлыку-AvtoИгоря🚘😸❤️
Що, Мурлико? Вже муркочиш❓😸❤️
Проти Реалу, знав - Ти топиш❗
Пройшли далі - усе ж зброярі...💥
І де ж Твої радісні - коментарі❓😊
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-8
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