Разбитые надежды Бернабеу. Арсенал выбил Реал из Лиги чемпионов
Лондонская команда вышла в полуфинал
В Мадриде состоялся ответный матч Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Арсенал». В первом поединке «канониры» одержали победу со счетом 3:0, и хозяевам поля нужно было решить непростую задачу, как нивелировать гандикап соперников.
В начале поединка «галактикос» попытались оказывать давление на штрафную «Арсенала», но гости не стали отсиживаться в обороне и проводили свои атаки. Особенно активным был Сака, который из разных позиций пробивал по воротам. И вскоре в ворота «Реала» после просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти, усмотрев фол Асенсио на Мерино. Сака с 11-тиметровой отметки пробил подсечкой, но Куртуа ход соперника разгадал.
В середине первого тайма после борьбы Райса с Мбаппе арбитр назначил пенальти уже в ворота «Арсенала». Но после длительной паузы, которая длилась почти пять минут, арбитр изменил свое решение, зафиксировав оффсайд у Мбаппе.
У «Реала» в атаке многое не получалось, а организованная оборона «канониров» действовала почти безупречно. «Галактикос» часто использовали навесные передачи, которые не несли угрозы воротам гостей. До перерыва «сливочные» не нанесли ни одного удара в створ ворот соперников.
Во втором тайме рисунок игры не изменился. Хозяева предпринимали попытки вскрыть оборону «Арсенала», а «канониры» хладнокровно оберегали результат, добытый в первом матче. При этом редкие атаки гостей выглядели перспективней атакующих потуг «Реала». И один из выпадов «Арсенала» завершился неприятностями для команды Карло Анчелотти. После разрезной передачи Мерино Сака технично переиграл Куртуа. Правда, «галактикос» сразу сравняли результат. Ошибкой Салиба сполна воспользовался Винисиус, отправивший мяч в ворота.
Еще одним неприятным моментом для «Реала» стало повреждение Мбаппе, из-за которого француз не смог продолжить поединок. С течением времени атаки «галактикос» выглядели все более обреченно. На последних минутах отличную возможность упустил Эндрик, который из пределов штрафной не попал в ворота. А точку в противостоянии поставил Мартинелли, который в контратаке реализовал выход один на один с Куртуа.
«Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с ПСЖ.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч.
«Реал – «Арсенал» – 1:2. Первый матч – 0:3.
Голы: Винисиус (67) – Сака (65), Мартинелли (90+3)
На 13-й минуте Сака не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждения: Райя (36), Партей (85) – Алаба (4), Асенсио (11), Рюдигер (85)
«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Эндрик, 61), Асенсио (Модрич, 73), Рюдигер, Алаба (Фран Гарсия, 61), Вальверде, Чуамэни, Беллингем, Родриго (Себальос, 61), Мбаппе (Браим Диас, 71).
Арсенал: Райя, Тимбер (Уайт, 90+5), Салиба, Кивор, Льюис-Скелли, Партей, Райс (Зинченко, 90+5), Эдегор, Сака (Троссар, 77), Мерино, Мартинелли (Тирни, 90+5).
Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Речь идет о дисквалификации Мбаппе
Команды доиграют матч 5-го тура, который не был сыгран до конца 1 сентября прошлого года
Давай, Карло, до свиданья.
майже не програв, бо гол на 90+3' - це татотаке.
Спустили на землю всю команду разом з тренером і президентом сРеала
Добре, що і Баварку залишили за бортом.
Мадрид и камбэки переоценены...
Топил в сей игре - за англичан❗🏴
Я ж - хоть ждал иной исход -
Тебя люблю! Хочу чтоб МУРЧАЛ❗😸❤️ 😊
Проти Реалу, знав - Ти топиш❗
Пройшли далі - усе ж зброярі...💥
І де ж Твої радісні - коментарі❓😊